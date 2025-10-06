закрыть
Лукашенко запретил рост цен в Беларуси

  • 6.10.2025, 20:20
Лукашенко запретил рост цен в Беларуси

Диктатор обругал министра и начал угрожать бизнесу.

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко запретил рост цен на территории страны. При этом он обратился на «ты» к замглавы правительства, предлагавшему решить вопрос с помощью экономических инструментов, и использовал грубую лексику.

Узурпатор также пригрозил всем, кто нарушит его распоряжение, но уточнять, каким именно будет наказание, не стал.

Свое требование Лукашенко озвучил 6 октября и настоял, что рост цен должен прекратиться в тот же день. Якобы чтобы продавцы за сутки «не накрутили цены».

«Делайте так, чтобы было людям хорошо, а не так, как говорит Николай Геннадьевич (Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси, – Ред.): Давайте на макроуровне. Слушай, да пох*р твой макроуровень людям... С 6-го числа запрещается всякий рост цен – запрещается с сегодняшнего дня, не завтрашнего, а сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Потом скажут: «Слушайте, мы ж с 6-го подняли цены». Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай Бог кто-то у себя по бухгалтерии проведет задним числом чего-то», – заявил Лукашенко.

Рост потребительский цен (инфляция) в Беларуси к осени 2025 года превысил официальную целевую отметку нацбанка в 5%. Так, по итогам августа-2025 годовая инфляция составила 7,2%.

При этом сильнее всего подорожали продукты питания. Продовольственная инфляция за год составила 9,9%.

Основными факторами проинфляционного давления аналитики называют избыточный внутренний спрос, дефицит рабочей силы и «внешнее ценовое давление» (имеются ввиду цены в России).

Отметим, «ручное управление» ценами исторически не приводит ни к чему хорошему. Оно нарушает рыночные механизмы спроса и предложения. В результате вместо того, чтобы бороться с инфляцией, такая политика обычно приводит к дефициту товаров, снижению их качества и замедлению экономического роста.

