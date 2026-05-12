Bloomberg: Трамп пригласил Маска и Кука в поездку в Китай 12.05.2026, 0:40

Акции Tesla уже отреагировали ростом.

Президент США Дональд Трамп пригласил руководителей крупнейших американских компаний присоединиться к его поездке в Китай на этой неделе, сообщает Bloomberg.

Представитель Белого дома рассказал, что в состав делегации для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином войдут глава Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, руководитель BlackRock Ларри Финк и глава Boeing Келли Ортберг.

Агентство пишет, что в переговорах также примут участие топ-менеджеры Blackstone, Cargill, Citigroup, Cisco, Goldman Sachs, Mastercard, Meta Platforms, Micron Technology, Qualcomm и Visa.

Президент США считает, что присутствие на встрече представителей бизнеса поможет заключить серию коммерческих сделок и договоров о закупках с Пекином.

Bloomberg отмечает, что акции Tesla подскочили на 1,3%, компенсировав потери в размере около 2,7%, зафиксированные ранее в течение торговой сессии, а акции Coherent продолжили рост. Акции Illumina, GE, Boeing, Cisco, Visa, Mastercard и Apple достигли сессионных максимумов после объявления Белого дома.

