закрыть
12 мая 2026, вторник, 1:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: Трамп пригласил Маска и Кука в поездку в Китай

  • 12.05.2026, 0:40
Bloomberg: Трамп пригласил Маска и Кука в поездку в Китай
Фото: Getty Images

Акции Tesla уже отреагировали ростом.

Президент США Дональд Трамп пригласил руководителей крупнейших американских компаний присоединиться к его поездке в Китай на этой неделе, сообщает Bloomberg.

Представитель Белого дома рассказал, что в состав делегации для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином войдут глава Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, руководитель BlackRock Ларри Финк и глава Boeing Келли Ортберг.

Агентство пишет, что в переговорах также примут участие топ-менеджеры Blackstone, Cargill, Citigroup, Cisco, Goldman Sachs, Mastercard, Meta Platforms, Micron Technology, Qualcomm и Visa.

Президент США считает, что присутствие на встрече представителей бизнеса поможет заключить серию коммерческих сделок и договоров о закупках с Пекином.

Bloomberg отмечает, что акции Tesla подскочили на 1,3%, компенсировав потери в размере около 2,7%, зафиксированные ранее в течение торговой сессии, а акции Coherent продолжили рост. Акции Illumina, GE, Boeing, Cisco, Visa, Mastercard и Apple достигли сессионных максимумов после объявления Белого дома.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман