«С Крыма в Москву приезжали за данью» 12.05.2026, 6:00

Профессор напомнил давнюю традицию.

Доктор психологических наук Всеволод Зеленин, комментируя поступок Владимира Зеленского, когда президент Украины показал России, кто главный, напомнил те времена, когда с Крыма приезжали в Москву за данью, предложив возобновить старую традицию.

Об этом доктор психологических наук рассказал YouTube.

«Я хочу напомнить некоторые вещи. Мы же договорились, что идем сегодня без всяких «красных линий». Смотрите, в Москве есть Поклонная гора. Я за то, что традицию надо восстанавливать. Со стороны Крыма на Поклонную гору раньше приезжали брать дань. Это со стороны Украины фактически. Когда они приезжали туда, то тот, кто правил Кремлем становился на колени на Поклонной горе и бил поклоны. Потом брал под уздцы лошадь своего хозяина, вел его во дворец, сажал на трон и дальше рассчитывался наличкой. Замечательная древняя традиция. Предлагаю ее возродить», - тонко намекнул психолог.

При этом профессор подчеркнул: «Казахам надо вспомнить, что в Москве есть Малая Ордынская и Большая Ордынская, что орда — это не ругательное слово, а обозначение государственности. Россияне могут ходить по этим двум дорогам и помнить, что именно по этим двум дорогам к ним приезжали из Золотой Орды, объясняли «политику партии». Они внимательно слушали, стоя на коленях, глаза в пол. Это все было и не так давно».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com