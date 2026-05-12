Главный капеллан ГУР МО Украины честно ответил, имеет ли Буданов до сих пор влияние на разведку
- 12.05.2026, 2:10
Константин Холодов освятил новый кабинет Буданова.
Кирилл Буданов с января 2026 года занимает должность главы Офиса президента Украины. Однако всей стране и далеко за ее пределами он стал известен, когда возглавлял Главное управление разведки. При этом он сохранил определенную связь с предыдущим местом работы.
Подполковник и главный капеллан ГУР Минобороны Украины Константин Холодов рассказал «24 Каналу»
Холодов отметил, что имеет сегодня связь с Будановым. Также им удалось увидеться несколько раз за тот период, когда экс-глава ГУР входил в курс дел на новом месте. По словам главного капеллана, он даже освятил новый кабинет Буданова.
«Это была его просьба. Видимо, у него среди друзей есть еще духовенство, но он попросил, чтобы я это сделал. Я освятил его кабинет – пространство, где он работает, и он поблагодарил меня за это», – подчеркнул подполковник.
Капеллан отметил, что не имел возможности вести откровенные разговоры с Будановым относительно его ценностей и убеждений. Однако, по его словам, бывший глава ГУР является фанатом казацкой эпохи и ему нравятся фигуры того времени.
Интересно, что когда в 2020 году Владимир Зеленский искал кандидатов на должность главы ГУР, Кирилла Буданова как эксперта пригласили на одно из совещаний с президентом. Во время разговора Буданов, как рассказали журналисты, впечатлил Зеленского, и он стал одним из претендентов на должность нового главы ГУР.
Окончательное решение было принято на совещании, когда озвучили характеристику Буданова – «способный, не замечен в деструктивных действиях против власти, участвует в опасных операциях, но пока не имеет стратегического видения». Однако последнее не помешало тому, что его кандидатуру в конце концов согласовали.
Холодов сказал, что Буданов в хороших отношениях с нынешним руководителем ГУР – Олегом Иващенко.
- Есть авторитет руководителя военного подразделения, есть авторитет руководителя Офиса президента, а есть просто дружеские отношения. Думаю, и новый руководитель, и предыдущий в хороших отношениях, – объяснил главный капеллан ГУР.
Он подчеркнул, что не в курсе, может ли Буданов сегодня позвонить руководителю какого-то из крупных подразделений и сказать, что, мол, нужно провести определенную операцию. Однако, по словам Константина Холодова, если его лично попросят сделать что-то по его специальности, то он готов даже ночью встать и пойти работать.