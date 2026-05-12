Bloomberg: Иран развернул в Ормузском проливе небольшие подводные лодки 12.05.2026, 4:00

Это первое появление иранских субмарин в Ормузе с начала войны.

Иран заявил о развертывании малых подводных лодок в Ормузском проливе на фоне обострения конфликта с США и провала мирных переговоров, сообщает Bloomberg.

В Тегеране отметили, что эти малые подводные лодки должны выполнять роль «невидимого охранника» Ормузского пролива на фоне ряда проваленных мирных соглашений между Тегераном и США.

Речь идет о мини-подводных лодках класса «Гадир». По оценкам Международного института стратегических исследований, Иран имеет не менее 16 таких судов. Каждое из них способно перевозить две торпеды или две противокорабельные ракеты китайского производства C-704.

В то же время собеседник Bloomberg отметил, что эти лодки значительно громче современных субмарин, а их экипажи имеют ограниченный боевой опыт. Кроме того, суда якобы имеют проблемы с техническим обслуживанием.

По информации агентства, решение о развертывании подводных лодок было принято после заявления президента США Дональда Трампа о возможном возвращении к идее сопровождения судов американскими военными.

Иран фактически перекрыл Ормузский пролив после ударов США и Израиля в конце февраля. С тех пор движение коммерческих танкеров в регионе существенно осложнилось.

Эксперты считают, что главная роль мини-субмарин заключается не только в возможных атаках, но и в демонстрации силы и сдерживании. Иран уже активно использует для этого ракеты и дроны.

В то же время география Ормузского пролива затрудняет скрытое использование подводных лодок. Глубина акватории составляет около 100 метров, из-за чего субмарины легче обнаружить с помощью гидролокаторов.

