BMW сделает электрический M3 мощнее и дешевле бензиновой версии 1 16.07.2026, 14:47

Фото: BMW

Электромобиль получит четыре электромотора и полный привод.

Новый электрический BMW M3 превзойдет по мощности нынешнюю бензиновую версию, однако компания сознательно отказалась от идеи создавать 1000-сильный спортивный седан. Об этом рассказал глава подразделения BMW M Франк ван Мил, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Инженеры способны добиться мощности свыше одного мегаватта — около 1340 лошадиных сил. Такой потенциал уже был продемонстрирован концептом Vision Driving Experience. Однако подобные показатели непрактичны для серийного автомобиля.

Фото: BMW

«Если дать машине более одного мегаватта мощности, она сможет несколько раз резко ускориться, после чего температура станет слишком высокой. Это просто неэффективно», — пояснил ван Мил.

Точные характеристики будущего M3 пока не раскрываются. Самый мощный бензиновый M3 CS сегодня развивает 543 л.с., поэтому электрическая версия заметно превзойдет этот показатель, хотя до четырехзначной мощности, по словам руководителя BMW M, дело не дойдет.

Известно, что электромобиль получит четыре электромотора, полный привод с возможностью отключения передней оси и аккумулятор емкостью более 100 кВт·ч.

Фото: BMW

При этом BMW не собирается отказываться от традиционного M3 с рядным шестицилиндровым двигателем. Следующее поколение бензиновой модели также находится в разработке, поэтому покупателям предложат выбор между классической и полностью электрической версиями.

Фото: BMW

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