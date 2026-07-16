Зеленский впервые прокомментировал увольнение Федорова 3 16.07.2026, 15:06

2,332

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Украины заявил, что экс-министр останется в его команде.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Михаил Федоров после ухода с должности министра обороны останется в его команде. Об этом президент сказал во время совместного с премьер-министром Великобритании Киром Стармером общения с представителями СМИ, пишет New Voice.

«Я уверен, что Михаил останется в моей команде, и мы немного позже обсудим, как это будет выглядеть», — заявил глава государства.

Он добавил, что «очень хотел бы единства» между руководством Вооруженных сил Украины и Министерством обороны. Зеленский отметил, что сейчас отдельные вопросы приходится решать при его участии, поскольку руководство этих ведомств не садится за стол переговоров.

«Президент во время войны не должен делать выбор в такой ситуации. Честно. Я очень хотел бы единства. Стороны его не нашли, и в этом проблема не только сторон, но и моя. То есть я не снимаю с себя ответственности… И очень хочется, чтобы они усиливали Украину. Но имеем то, что имеем. И в такой ситуации выбор — либо одна сторона, либо другая. Потому что без меня они за стол переговоров не садятся», — сказал президент.

В то же время глава государства добавил, что на должность руководителя Минобороны рассматривается кандидатура Игоря Клименко.

На брифинге по итогам своей работы Федоров заявил, что Украине необходимо сменить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, чтобы «победить врага асимметрично». Также он заявил, что отказался от должности, которую ему предложил Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com