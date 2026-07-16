Украина нанесла удар по центральной нервной системе России 16.07.2026, 15:27

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Дальнейший эффект зависит от поддержки Запада.

Украина впервые получила возможность серьезно повлиять на способность России вести войну, нанося удары по ключевому источнику финансирования армии — нефтяной отрасли. Цель этих атак заключается не в символическом ответе, а в повышении экономической и политической цены продолжения конфликта для Москвы, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

В начале войны Россия обладала стратегическим преимуществом: она могла атаковать украинскую инфраструктуру, оставаясь сама вне досягаемости. Однако развитие украинских дальнобойных дронов и ракет изменило ситуацию. Теперь под угрозой оказались даже объекты глубоко внутри российской территории.

Одним из самых показательных примеров стал удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному примерно в 2700 километрах от украинских позиций. Это крупнейший НПЗ России, обеспечивающий значительную часть производства бензина. После атаки предприятие остановило часть мощностей, а восстановление ключевых установок может занять месяцы.

«У России больше нет безопасного тыла, а расстояние больше не является защитой», — считают авторы анализа. Украина превратила удары по нефтепереработке в системную кампанию против основы российской экономики.

Последствия уже ощущаются внутри страны. После атак на заводы в России появились перебои с топливом, очереди на заправках и экстренные меры властей. Москва начала искать дополнительные поставки бензина и ограничивать экспорт нефтепродуктов.

«Кремль вряд ли остановит войну из-за дипломатических просьб. Возможно, он изменит расчеты только тогда, когда цена продолжения станет выше цены окончания конфликта», — пишут авторы.

Дальнейший эффект зависит от поддержки Запада. Украине нужны дополнительные системы ПВО, помощь в производстве дальнобойного оружия и усиление давления на российский нефтяной экспорт.

Удары по энергетике не гарантируют быстрый мир, но могут стать одним из немногих инструментов, способных приблизить момент, когда продолжение войны станет для Москвы слишком дорогим.

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