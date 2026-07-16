В Беларуси не хватает больше 130 тысяч работников 2 16.07.2026, 16:04

Власти пытаются закрыть кадровый голод и активно зазывают узбеков и пакистанцев.

«Зеркало» посмотрело, какую работу и зарплаты предлагают трудовым мигрантам. Спойлер: нашлись любопытные вакансии. К примеру, на минималку ищут директора компании, который должен знать пять языков — турецкий, английский, урду, пушту, пенджабский.

В общереспубликанской базе вакансий есть специальный раздел с предложениями нанимателей для иностранцев. В нем на момент выхода этого текста было 12 827 позиций.

При этом зарплату больше 500 долларов (1 443 рубля по курсу Нацбанка на 16 июля), готовы платить по 5647 вакансиям, а по остальным — меньше. При этом от 3000 рублей и выше предлагают по 382 позиции. Среди таких денежных вакансий — слесарь, сантехник, электрик, начальник производства, монтажник, менеджер, инженер, руководитель проекта, логистик, директор. То есть многие из этих позиций требуют специального образования, навыков и компетенций.

Одну из самых высоких зарплат для экспатов предлагает компания «НПО Белабонд» в Минском районе. Она занимается разработкой и производством эпоксидных компаундов для горной промышленности и производства щебня. Фирма ищет руководителя проекта на зарплату от 9800 до 11 400 рублей.

Среди требований — опыт работы от 20 лет, высшее образование в области органической химии, продвинутый уровень английского языка, управленческие и производственные навыки, а также желателен опыт руководства лабораторией или запуска новых линий.

Компания «КПИ Девелопмент» в Минске ищет руководителя структурных подразделений в сфере предоставления услуг временного проживания. Зарплату обещают на уровне 8500 рублей. Из требований — свободное владение английским и немецким языками. «Преимущество будет у кандидатов, имеющих опыт работы в сфере гостеприимства не менее 20 лет, а также на управленческих должностях в гостиничном бизнесе не менее 10 лет (люксовый сегмент)», — указано в объявлении.

Корни этой фирмы — в ОАЭ, ей доверили застройку территории на месте 2-й больницы в Минске.

Брестский гандбольный клуб «Мешков Брест» разместил вакансию главного тренера на зарплату от 8000 до 9000 рублей. Среди требований — продвинутый английский язык и опыт работы на соответствующей позиции от 5 лет, наличие лицензии EHF (Европейская федерация гандбола) Master Coach.

В марте этого года умер главный тренер клуба «Мешков Брест» Эдуард Кокшаров, ему было 50 лет. Как указано на сайте команды, сейчас эту позицию занимает Ненад Пулезевич.

Компания «Белвиллесден», которая управляет торговой сетью «Гиппо», ищет замдиректора на зарплату от 7731 до 10 000 рублей, а «Приорбанк» — руководителя одного из структурных подразделений, которому готовы платить от 6543 до 11 131 рубля. Причем в финансовой структуре одно из требований — владение в совершенстве не только английским языком, но и хинди.

Но такие «вкусные» зарплаты предлагают далеко не по всем вакансиям.

К примеру, хореографу на 0,1 ставки в Минске предлагают от 100 до 300 рублей. Из требований — знание техники латиноамериканских танцев для преподавания и ассистирования на занятиях по танцам (сальса, ча-ча-ча, кизомба, бачата).

Компания «Имтиаз Интернешнл» в Витебске, которая была зарегистрирована в июне этого года, ищет директора на 858−890 рублей. Из требований — знание иностранных языков: турецкого, английского, урду, пушту, пенджабского. Специализация фирмы — деятельность ресторанов.

Животноводу в унитарное предприятие «Радуньское» в Оршанском районе готовы платить 858−1500 рублей, полеводу в компанию «Могилевский ленок» — 858−1300 рублей, а слесарю по ремонту подвижного состава в «Витебскоблавтотранс» — 858−950 рублей.

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