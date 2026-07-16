Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина Украины 3 16.07.2026, 16:25

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За это решение проголосовали 264 народных депутата.

Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров. Речь идет о принятии Постановления о формировании состава Кабинета министров Украины и освобождении от должностей членов Кабмина, находящегося в отставке (№15415). За это решение проголосовали 264 народных депутата, передает УНИАН.

Данным постановлением предусматривается назначить:

Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра энергетики Украины;

Татьяну Бережную – на должность вице-премьер-министра Украины по вопросам гуманитарной политики – министра культуры;

Всеволода Ченцова – на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

Виталия Безгина – на должность министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Матвея Бидного – на должность министра молодежи и спорта Украины;

Андрея Бутенко – на должность министра образования и науки Украины;

Ивана Выговского – на должность министра внутренних дел Украины;

Тараса Высоцкого – на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины;

Николая Калашника – на должность министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;

Виталия Кима – на должность министра по делам ветеранов Украины;

Александра Кравченко – на должность министра экономики и окружающей среды Украины;

Виктора Ляшко – на должность министра здравоохранения Украины;

Сергея Марченко – на должность министра финансов Украины;

Дениса Маслова – на должность министра юстиции Украины;

Дениса Улютина – на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;

Оксану Ферчук – на должность министра цифровой трансформации Украины.

В то же время данным постановлением в связи с формированием нового состава правительства предусматривается увольнение с должностей членов Кабмина, находящихся в отставке:

Шмыгаля – с должности первого вице-премьер-министра Украины – министра энергетики;

Бережную – с должности вице-премьер-министра по гуманитарной политике Украины – министра культуры Украины;

Алексея Кулебу – с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Украины;

Тараса Качку – с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

Бидного – с должности министра молодежи и спорта Украины;

Наталью Калмыкову – с должности министра по делам ветеранов Украины;

Игоря Клименко – с должности министра внутренних дел Украины;

Оксена Лисового – с должности министра образования и науки Украины;

Ляшко – с должности министра здравоохранения Украины;

Марченко – с должности министра финансов Украины;

Андрея Сибигу – с должности министра иностранных дел Украины;

Алексея Соболева – с должности министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;

Улютина – с должности министра социальной политики, семьи и единства Украины;

Михаила Федорова – с должности министра обороны Украины.

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