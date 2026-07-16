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Месси и сборная Аргентины нашли секретную шпаргалку вратаря Англии

  • 16.07.2026, 13:54
Месси и сборная Аргентины нашли секретную шпаргалку вратаря Англии
Фото: Getty Images

Это были указания, как действовать во время пенальти.

После победы над Англией со счетом 2:1 в полуфинале чемпионата мира футболисты сборной Аргентины обнаружили на поле бутылку с водой голкипера Джордана Пикфорда, на которой были закреплены его подсказки для возможной серии пенальти, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

На видео, разлетевшемся по социальным сетям, видно, как Лионель Месси, Энцо Фернандес, Николас Гонсалес и Маркос Сенези внимательно изучают записи английского вратаря. Судя по фотографиям, на шпаргалке были подробно расписаны предпочтения каждого аргентинского игрока при исполнении 11-метровых ударов.

Так, против Месси Пикфорд собирался сделать ложное движение влево и затем прыгнуть вправо, против Хулиана Альвареса — нырнуть влево, против Лаутаро Мартинеса — вправо, а при ударе Энцо Фернандеса планировал остаться по центру ворот.

Особенно эмоционально на записи отреагировал Фернандес — полузащитник поднял брови и указал пальцем в небо, увидев рекомендацию не двигаться при его ударе.

До серии пенальти дело так и не дошло. После того как Энцо Фернандес сравнял счет, Лаутаро Мартинес забил победный мяч в добавленное время и вывел Аргентину в финал чемпионата мира, где ее соперником станет сборная Испании.

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