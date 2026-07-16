Месси и сборная Аргентины нашли секретную шпаргалку вратаря Англии
- 16.07.2026, 13:54
Это были указания, как действовать во время пенальти.
После победы над Англией со счетом 2:1 в полуфинале чемпионата мира футболисты сборной Аргентины обнаружили на поле бутылку с водой голкипера Джордана Пикфорда, на которой были закреплены его подсказки для возможной серии пенальти, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).
На видео, разлетевшемся по социальным сетям, видно, как Лионель Месси, Энцо Фернандес, Николас Гонсалес и Маркос Сенези внимательно изучают записи английского вратаря. Судя по фотографиям, на шпаргалке были подробно расписаны предпочтения каждого аргентинского игрока при исполнении 11-метровых ударов.
⚠️🍶 Pickford’s penalty list leaked on a bottle on pitch side. pic.twitter.com/rQmH9AETIL— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2026
Так, против Месси Пикфорд собирался сделать ложное движение влево и затем прыгнуть вправо, против Хулиана Альвареса — нырнуть влево, против Лаутаро Мартинеса — вправо, а при ударе Энцо Фернандеса планировал остаться по центру ворот.
Особенно эмоционально на записи отреагировал Фернандес — полузащитник поднял брови и указал пальцем в небо, увидев рекомендацию не двигаться при его ударе.
До серии пенальти дело так и не дошло. После того как Энцо Фернандес сравнял счет, Лаутаро Мартинес забил победный мяч в добавленное время и вывел Аргентину в финал чемпионата мира, где ее соперником станет сборная Испании.