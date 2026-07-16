WSJ: Это самый быстрый способ остановить Путина 1 16.07.2026, 13:45

Примут ли в США закон Линдси Грэма?

В Сенате США набирает поддержку законопроект покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма, который предусматривает резкое усиление экономического давления на Россию. Документ уже поддержали не менее 56 сенаторов, а его рассмотрение может начаться в ближайшее время, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Главная цель инициативы — сократить нефтегазовые доходы Москвы и осложнить финансирование войны против Украины. Авторы редакционной статьи отмечают, что Владимир Путин по-прежнему во многом зависит от экспорта энергоресурсов, который позволяет оплачивать производство вооружений и выплаты семьям погибших военнослужащих.

Законопроект дает президенту США право вводить пошлины до 100% в отношении пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа. Предыдущая версия предусматривала тарифы до 500%, однако впоследствии документ смягчили. Исключения смогут получить лишь государства, которые закупают менее 15% российского экспорта газа и одновременно активно сокращают зависимость от российских энергоресурсов. По оценке издания, Китай и Индия под эти критерии, вероятнее всего, не подпадут.

Отдельный блок мер направлен против так называемого «теневого флота», который Россия использует для обхода санкций. Ограничения затронут не только суда, но и порты, сервисные компании, финансовых посредников и другие структуры, обслуживающие перевозки российской нефти.

Кроме того, санкции предлагается распространить на российских чиновников, военное руководство, государственных банкиров, предприятия оборонного комплекса и энергетические проекты. Американским инвесторам также запретят новые вложения в российскую экономику и покупку российского государственного долга.

«Самый быстрый способ закончить эту войну — сделать ее слишком дорогой для Путина», — пишут авторы The Wall Street Journal. Усиление санкционного давления совпадает с активизацией украинских ударов по российской военной и энергетической инфраструктуре. Ослабление «теневого флота» укрепит безопасность Запада, поскольку эти суда, по данным аналитиков, использовались не только для перевозки нефти, но и в разведывательных операциях против стран НАТО.

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