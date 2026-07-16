В России вербуют на войну песней о леснике, заманивавшем путников, чтобы скормить их волкам

В России вербуют на войну песней о леснике, заманивавшем путников, чтобы скормить их волкам1
- 16.07.2026, 13:22
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Сюрреалистичное видео.
На новосибирском фестивале «Вкусной еды и путешествий» вербовали в армию на войну против Украины. Людей привлекали туда песней «Короля и Шута» «Лесник», в которой заманивает путников для того, чтобы скормить волкам.
«И волки среди ночи завыли под окном,
Старик заулыбался и вдруг покинул дом.
Но вскоре возвратился с ружьём наперевес,
«Друзья хотят покушать, пойдём, приятель, в лес!» — поется в известной песне российской панк-группы.
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Людей привлекали туда песней «Короля и Шута» «Лесник», в которой лесник заманивает путников для того, чтобы скормить волкам♬ son original - DOXA