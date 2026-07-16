В России вербуют на войну песней о леснике, заманивавшем путников, чтобы скормить их волкам 1 16.07.2026, 13:22

1,222

Сюрреалистичное видео.

На новосибирском фестивале «Вкусной еды и путешествий» вербовали в армию на войну против Украины. Людей привлекали туда песней «Короля и Шута» «Лесник», в которой заманивает путников для того, чтобы скормить волкам.

«И волки среди ночи завыли под окном,

Старик заулыбался и вдруг покинул дом.

Но вскоре возвратился с ружьём наперевес,

«Друзья хотят покушать, пойдём, приятель, в лес!» — поется в известной песне российской панк-группы.

@doxa_journal Людей привлекали туда песней «Короля и Шута» «Лесник», в которой лесник заманивает путников для того, чтобы скормить волкам ♬ son original - DOXA

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com