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В России вербуют на войну песней о леснике, заманивавшем путников, чтобы скормить их волкам

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  • 16.07.2026, 13:22
  • 1,222
В России вербуют на войну песней о леснике, заманивавшем путников, чтобы скормить их волкам

Сюрреалистичное видео.

На новосибирском фестивале «Вкусной еды и путешествий» вербовали в армию на войну против Украины. Людей привлекали туда песней «Короля и Шута» «Лесник», в которой заманивает путников для того, чтобы скормить волкам.

«И волки среди ночи завыли под окном,

Старик заулыбался и вдруг покинул дом.

Но вскоре возвратился с ружьём наперевес,

«Друзья хотят покушать, пойдём, приятель, в лес!» — поется в известной песне российской панк-группы.

@doxa_journal

Людей привлекали туда песней «Короля и Шута» «Лесник», в которой лесник заманивает путников для того, чтобы скормить волкам

♬ son original - DOXA

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