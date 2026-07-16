А кто заступится за белорусов? 16.07.2026, 13:41

Несколько выводов из бунта рабочих из Узбекистана.

Приехавшие в Беларусь несколько дней назад рабочие из Узбекистана, похоже, получат нормальные условия труда и прибавку к зарплате. Причем ситуация вокруг них развивается стремительно, пишет planbmedia.io.

Мы так не договаривались

О первом чартере с гражданами Узбекистана, прилетевшими в Витебскую область работать, Агентство по миграции сообщило 13 июля. 15 июля работники сняли видео о том, что их не устраивает низкая зарплата (500 долларов, жилье и питание за свой счет). Мол, столько они и дома заработают. Обещали — по 1000 долларов.

Белорусские пропагандисты пытались привычной атакой поставить недовольных на место. «Предложения об имеющихся у нанимателей вакансиях, условиях труда и проживания, заработной плате (чистыми и грязными) и т.д., конечно же, были направлены заранее, — заявил Григорий Азаренок. — Оплата, повторюсь, тоже оговаривалась заранее. Предлагалось на руки не менее 500 долларов, это уже после всех вычетов. Понятно, что заработать можно больше, все зависит о самого человека работающего».

Но за узбекистанцев, похоже, есть кому заступиться. В тот же день СМИ Узбекистана опубликовали комментарий Агентства по внешней миграции. Пресс-секретарь Агентства по миграции Гулрух Тулаева заявила, что представители агентства и хокимията Андижанской области уже работают на месте совместно с работодателями для урегулирования ситуации, написал портал daryo.uz.

В агентстве подчеркнули, что если работодатель откажется выплачивать зарплату, предусмотренную трудовым договором, или нарушит другие условия, работников переведут к другому работодателю. Причем вопрос обещали решить до конца дня.

По данным агентства, в трудовых договорах предусмотрена средняя ежемесячная заработная плата в размере 900–1000 долларов, а максимальная — 1200 долларов.

В итоге уже вечером рабочие записали новое видео, рассказав, что вопросы урегулированы. А Азаренок заявил, что первое видео места жительства узбекских рабочих — это временное место, где часть людей ночевала всего одну ночь. Теперь же они живут в другом месте, где «все чисто, красиво, ухожено».

Инвестиции и 5000 работников

Не остался в стороне и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. 15 июля он «ознакомился с презентацией по реализации договоренностей о расширении межрегионального сотрудничества, достигнутых в ходе визита в Беларусь».

А договоренности серьезные: речь о реализации 310 совместных проектов и мероприятий общей стоимостью 2 млрд долларов в сферах машиностроения, сельского хозяйства, фармацевтики, текстильной промышленности, переработки древесины и здравоохранения. В первом пакете — 30 проектов на сумму более 100 млн долларов.

Всего на первом этапе планируют трудоустроить на конкурсной основе 1 100 граждан Узбекистана на 13 предприятиях Витебской и других областей. Уже с сентября хотят ежемесячно трудоустраивать в Витебской области 500 жителей Андижанской области. Всего – 5 тысяч. Для этого в Витебске откроют представительство Агентства миграции.

Без обид

Первые же дни пребывания работников из Узбекистана показывают: обижать их не стоит. Терпеть ни плохие условия, ни низкую зарплату они не будут. Говорить о своих проблемах не стесняются. А заткнуть и запугать людей пропагандистами не получится. Им есть кому пожаловаться, за них есть кому вступиться.

А вот информация про то, как гостеприимна Беларусь к трудовым мигрантам, расходится по сети. Вместе с сентенциями Азаренка и К о том, как должна выглядеть трудовая миграция. «По приезде люди не формируют никаких диаспор, не сбиваются ни в какие кланы. Они заключают контракт с предприятием, а затем с семьями пребывают в общежитие, где все у всех на виду. И их регулярно посещает местный участковый, чтобы даже мыслей не было нарушать привычный белорусам порядок. Я напомню, если кто забыл. У нас — «диктатура». У нас — сильнейшие силовые структуры. Мышь не пробежит без спецразрешения», — сурово вещает главный пропагандист страны.

Кстати, средняя зарплата в Витебской области сейчас — 880 долларов. Узбекистан, похоже, выбьет для своих побольше. А вот за белорусов обидно — заступиться за них некому, за зарплату похлопотать тоже.

Остается терпеть или уезжать. А на полях Витебской области поработать могут пропагандисты. Очень уж складно они рассказывают, как, кому и за сколько нужно трудиться.

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