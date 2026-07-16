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В Украине — новый премьер-министр

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  • 16.07.2026, 12:34
  • 2,052
В Украине — новый премьер-министр
Сергей Корецкий

За Сергея Корецкого проголосовали 289 народных депутатов.

В четверг, 16 июля, Верховная Рада назначила председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого премьер-министром Украины.

Об этом пишет «Суспільне».

Там уточнили, что за соответствующее решение проголосовали 289 народных депутатов.

Во время выступления в парламенте Корецкий представил основные приоритеты будущего правительства. Среди них — подготовка страны к отопительному сезону в условиях российских атак, укрепление обороноспособности, развитие экономики, европейская интеграция и расширение возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса.

«Я хочу, чтобы этот Кабинет Министров стал правительством обороны, правительством экономического развития, правительством европейской интеграции», — заявил он.

Корецкий также напомнил о результатах своей работы во главе Укрнафты и Нафтогаза. По его словам, после начала борьбы с коррупцией «Укрнафта» из убыточного предприятия превратилась в прибыльное, обеспечив государству миллиардные поступления.

«Точно такой же запрос поступил от президента и правительства в момент моего избрания председателем правления НАК «Нафтогаз». Мы выстояли в самую тяжелую зиму и обеспечили бесперебойное газоснабжение украинцев, несмотря на критические потери собственной добычи», — добавил он.

Отвечая на вопрос о возможной замене министра обороны Михаила Федорова на министра внутренних дел Игоря Клименко, Корецкий подчеркнул, что внесение кандидатуры на эту должность относится к полномочиям президента Украины. В то же время он дал положительную оценку работе Клименко, назвав его «профессиональным, четким и результативным министром».

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