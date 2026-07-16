У грейпфрута нашли новое полезное свойство 16.07.2026, 13:03

Фрукт поможет печени.

Китайские ученые выяснили, что неогесперидин — растительное соединение, содержащееся в горьких апельсинах и грейпфрутах, — может уменьшать накопление жира в печени при неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Исследователи считают, что вещество воздействует на ключевые механизмы липидного обмена. Результаты работы опубликованы в журнале Phytotherapy Research.

Неалкогольная жировая болезнь печени — одно из самых распространенных хронических заболеваний печени. Она развивается при избыточном накоплении жира в клетках органа и со временем может привести к воспалению, циррозу и повышенному риску преждевременной смерти.

Чтобы оценить лечебный потенциал неогесперидина, ученые провели эксперименты на клеточных культурах и мышах с жировой болезнью печени, вызванной рационом с высоким содержанием жиров.

Исследование показало, что соединение значительно снижало накопление липидов как в клетках, так и в печени животных. Анализ механизмов действия показал, что неогесперидин связывается с ферментом ECHS1, который играет важную роль в β-окислении жирных кислот — процессе, при котором организм расщепляет жиры для получения энергии. В результате вещество предотвращало разрушение этого фермента, способствуя более активному расщеплению липидов.

Кроме того, терапевтический эффект был связан с влиянием на сигнальный путь PPARα, который регулирует обмен жирных кислот и работу печени.

По мнению авторов, полученные результаты позволяют рассматривать неогесперидин как перспективную основу для разработки новых препаратов против неалкогольной жировой болезни печени. Однако исследователи подчеркивают, что пока эффективность вещества подтверждена только в лабораторных экспериментах и на животных. Для оценки его безопасности и пользы для людей необходимы клинические исследования.

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