Зачем Зеленский начал масштабные перестановки в правительстве? 16.07.2026, 11:28

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Владимир Зеленский и Михаил Федоров

Фото: Reuters

Окончательный состав нового правительства пока не объявлен.

Президент Украины Владимир Зеленский начал масштабные перестановки высшего руководства страны, несмотря на недавние успехи украинской армии на фронте. Кадровые изменения объясняются не только подготовкой к новой зиме и укреплением отношений с западными партнерами, но и внутренними политическими причинами, пишет CBS News (перевод — сайт Charter97.org).

После того как Верховная рада приняла отставку премьер-министра Юлии Свириденко, Зеленский инициировал новые кадровые решения, включая увольнение министра обороны Михаила Федорова. Эти шаги удивили многих наблюдателей, поскольку именно нынешний кабинет связывают с успешными ударами по российской логистике и инфраструктуре в Крыму.

«Украина меняет свою политическую стратегию. Каждое приоритетное направление внешней политики получит ответственного с большим опытом», — написал Зеленский. По его словам, одной из главных задач становится подготовка страны к зимнему периоду, чтобы Украина была готова к любой угрозе.

Депутат Верховной рады Олег Дунда заявил, что причиной перестановок стала недостаточная подготовка к прошлому отопительному сезону. «Реализация планов устойчивости была неудовлетворительной», — отметил он, объяснив необходимость усиления правительства.

На пост главы Кабмина рассматривается руководитель государственной энергетической компании «Нафтогаз» Сергей Корецкий. Советник Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Юрий Сак назвал его «настоящим технократом», подчеркнув, что перед страной стоит задача укрепить энергетический сектор перед новой зимой.

Наибольшее внимание привлекла отставка Михаила Федорова. Бывший глава Минцифры считается одним из архитекторов технологической модернизации украинской армии и сыграл важную роль в операциях по нарушению российских цепочек снабжения.

Окончательный состав нового правительства пока не объявлен, однако в Киеве подчеркивают, что главная цель реформ — повысить эффективность управления в условиях войны и усилить обороноспособность страны.

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