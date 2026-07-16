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Ученые подтвердили возраст Вселенной

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  • 16.07.2026, 11:42
Ученые подтвердили возраст Вселенной

Давний спор закрыт.

Группа исследователей под руководством ученых из Портсмутского университета использовала древние светила как космические «ископаемые» для независимого вычисления возраста космоса, пишет «Хайтек».

Эксперты собрали базу данных о 247 тысячах субгигантов — звезд, которые только что сошли с главной последовательности своей эволюции. После тщательной калибровки и очистки выборки астрофизики оставили для финального анализа 155 600 наиболее стабильных объектов.

Результаты расчетов показали, что возраст самой старой изученной звезды составляет примерно 13,73 миллиарда лет. Если прибавить к этому значению около 200 миллионов лет, которые потребовались для формирования первых звезд после Большого взрыва, итоговая цифра идеально совпадает со стандартной оценкой возраста Вселенной в 13,8 миллиарда лет.

Это открытие закрывает глобальный спор о скорости расширения пространства, известный в научном сообществе как проблема «напряжения Хаббла». Локальные измерения галактик в нашей космической окрестности давали завышенную скорость расширения, согласно которой Вселенной должно быть всего около 12,5 млрд лет.

Звездная перепись опровергла эту гипотезу и доказала, что аномалия в расчетах вызвана локальными эффектами последних миллиардов лет, а не фундаментальными ошибками в базовой модели космоса.

На обложке: график иллюстрирует расхождение между измерениями скорости расширения современной (близкой) Вселенной и ожидаемыми значениями, полученными на основе измерений ранней Вселенной, в частности реликтового излучения (CMB).

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