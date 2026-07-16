Ученые подтвердили возраст Вселенной 1 16.07.2026, 11:42

Давний спор закрыт.

Группа исследователей под руководством ученых из Портсмутского университета использовала древние светила как космические «ископаемые» для независимого вычисления возраста космоса, пишет «Хайтек».

Эксперты собрали базу данных о 247 тысячах субгигантов — звезд, которые только что сошли с главной последовательности своей эволюции. После тщательной калибровки и очистки выборки астрофизики оставили для финального анализа 155 600 наиболее стабильных объектов.

Результаты расчетов показали, что возраст самой старой изученной звезды составляет примерно 13,73 миллиарда лет. Если прибавить к этому значению около 200 миллионов лет, которые потребовались для формирования первых звезд после Большого взрыва, итоговая цифра идеально совпадает со стандартной оценкой возраста Вселенной в 13,8 миллиарда лет.

Это открытие закрывает глобальный спор о скорости расширения пространства, известный в научном сообществе как проблема «напряжения Хаббла». Локальные измерения галактик в нашей космической окрестности давали завышенную скорость расширения, согласно которой Вселенной должно быть всего около 12,5 млрд лет.

Звездная перепись опровергла эту гипотезу и доказала, что аномалия в расчетах вызвана локальными эффектами последних миллиардов лет, а не фундаментальными ошибками в базовой модели космоса.

На обложке: график иллюстрирует расхождение между измерениями скорости расширения современной (близкой) Вселенной и ожидаемыми значениями, полученными на основе измерений ранней Вселенной, в частности реликтового излучения (CMB).

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