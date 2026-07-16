Стало известно, какая погода будет в Беларуси на выходных
- 16.07.2026, 11:57
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Синоптики предупредили об опасности жителей юго-запада страны.
Оранжевый уровень погодной опасности продлил на пятницу Белгидромет.
Днем 17 июля в юго-западных районах страны максимальная температура воздуха достигнет +30…+31°С.
18 июля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, передает метеосервис pogoda.by. Лишь утром и днем в основном по западу страны возможны кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы. Днем воздух прогреется до +23°С по северо-востоку и до +32°С по юго-западу.
19 июля будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами сильные дожди и грозы. Утром и днем обещают штормовой ветер. При грозах порывы будут достигать 15−20 м/с. Столбик термометра поднимется до +21°С по северо-западу и до +29°С по юго-востоку.