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Стало известно, какая погода будет в Беларуси на выходных

  • 16.07.2026, 11:57
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Стало известно, какая погода будет в Беларуси на выходных

Синоптики предупредили об опасности жителей юго-запада страны.

Оранжевый уровень погодной опасности продлил на пятницу Белгидромет.

Днем 17 июля в юго-западных районах страны максимальная температура воздуха достигнет +30…+31°С.

18 июля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, передает метеосервис pogoda.by. Лишь утром и днем в основном по западу страны возможны кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы. Днем воздух прогреется до +23°С по северо-востоку и до +32°С по юго-западу.

19 июля будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами сильные дожди и грозы. Утром и днем обещают штормовой ветер. При грозах порывы будут достигать 15−20 м/с. Столбик термометра поднимется до +21°С по северо-западу и до +29°С по юго-востоку.

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