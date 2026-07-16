Замкомандующего Воздушными силами Украины подал в отставку 1 16.07.2026, 11:52

Павел Елизаров

Из-за увольнения министра обороны Федорова.

Заместитель командующего Воздушными силами Украины Павел Елизаров подал в отставку в связи с увольнением министра обороны Михаила Федорова.

«К сожалению на пятый год войны я написал рапорт об увольнении с ВСУ. Я считаю что отстранение М.Федорова это большое зло для обороноспособности страны. Слава Украине!» – написал он на своей странице в «Фейсбуке».

В рапорте Елизаров называет Федорова инициатором стратегических реформ в области противовоздушной обороны страны. По его словам, блокирование реформ «повлечет за собой многочисленные жертвы и разрушения в Украине в результате агрессии» России.

Об отставке 35-летнего Федорова, который возглавил Минобороны Украины всего полгода назад, стало известно 15 июля. Сам он подвел итоги своей работы и поблагодарил свою команду за «эффективную службу 24/7». «Я продолжу работать ради миссии, с которой пришел раньше в Министерство обороны, – побеждать врага асимметрией, быстротой инноваций и силой организации», – отметил он.

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