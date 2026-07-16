В Беларуси домашних животных можно будет зарегистрировать онлайн 4 16.07.2026, 11:06

С помощью портала «Е-Паслуга».

Регистрация домашних животных станет доступна онлайн в Беларуси. Подробности БелТА озвучила начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Караневич.

Зарегистрировать домашнее животное белорусы смогут через Единый портал электронных услуг «Е-Паслуга».

- До конца года такая административная процедура на портале должна появиться, - уточнила специалист.

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