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В Беларуси домашних животных можно будет зарегистрировать онлайн

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  • 16.07.2026, 11:06
В Беларуси домашних животных можно будет зарегистрировать онлайн

С помощью портала «Е-Паслуга».

Регистрация домашних животных станет доступна онлайн в Беларуси. Подробности БелТА озвучила начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Караневич.

Зарегистрировать домашнее животное белорусы смогут через Единый портал электронных услуг «Е-Паслуга».

- До конца года такая административная процедура на портале должна появиться, - уточнила специалист.

Ранее МНС предупредило белорусов, как накажут, если не уплатить налог на собаку.

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