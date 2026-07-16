Кардиологи назвали самые полезные овощи 16.07.2026, 10:57

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Они помогут при гипертонии.

Овощи давно считаются основой здорового питания, однако некоторые из них особенно полезны для людей, следящих за уровнем артериального давления, пишет New Voice.

Кардиологи рассказали, какие продукты они сами регулярно включают в рацион и почему именно эти овощи помогают поддерживать здоровье сердца и сосудов.

Руккола

Одним из самых полезных овощей для сердечно-сосудистой системы специалисты называют рукколу. Она содержит природные нитраты, которые в организме превращаются в оксид азота. Это соединение способствует расслаблению сосудов, улучшает кровообращение и помогает естественным образом снижать артериальное давление.

По словам врачей, самый простой способ включить рукколу в ежедневное меню — приготовить легкий салат с оливковым маслом, лимонным соком и небольшим количеством пармезана. По такому же принципу можно использовать и молодую капусту кейл.

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Свекла

Не менее полезной для людей с гипертонией считается свекла. Она также богата природными нитратами, которые поддерживают нормальную работу сосудов и способствуют их расширению.

Кроме того, свекла содержит клетчатку, улучшающую пищеварение, антиоксиданты беталаины, способные уменьшать воспаление, а также калий — один из важнейших минералов для здоровья сердца.

Кардиологи рекомендуют запекать свеклу целиком в фольге до мягкости, а затем подавать с небольшим количеством оливкового масла. По желанию блюдо можно дополнить козьим сыром, фетой или грецкими орехами.

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Благодаря естественной сладости свеклы, это печенье получается нежным и ароматным, а простой рецепт позволяет легко приготовить его дома.

Брокколи

В список лучших овощей для контроля давления специалисты включают и брокколи. Этот овощ богат калием, магнием и кальцием — минералами, которые участвуют в регуляции артериального давления. Дополнительную пользу приносят природные нитраты, поддерживающие здоровье сосудов.

Помимо этого, брокколи содержит большое количество клетчатки, витамина С и антиоксидантов, которые помогают укрепить иммунитет и снизить воспалительные процессы в организме.

Врачи советуют запекать брокколи с небольшим количеством оливкового масла, лимонного сока, чесноком и хлопьями красного перца. Такой гарнир хорошо сочетается с рыбой или курицей.

Морковь

Еще один овощ, который кардиологи рекомендуют есть регулярно, — морковь. Она является источником калия и каротиноидов. Калий помогает организму выводить избыток натрия, а каротиноиды способствуют снижению окислительного стресса и стимулируют выработку оксида азота, благодаря чему сосуды остаются более эластичными.

Дополнительным преимуществом моркови является высокое содержание клетчатки, необходимой для здоровья сердечно-сосудистой системы. Ее можно употреблять в свежем виде, готовить на пару, запекать или использовать в качестве гарнира к основным блюдам.

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