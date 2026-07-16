«МЛ Витебск» вылетел из Лиги чемпионов 3 16.07.2026, 10:39

ФОТО: МЛ ВИТЕБСК

Футболисты из Витебска сыграют в Лиге конференций.

В среду «МЛ Витебск» проиграл в гостях румынской «Университате» из Крайовы со счетом 0:1. В первом матче неделю назад чемпион Беларуси был жестко бит — 1:4.

Однако белорусский клуб продолжит борьбу во втором раунде Лиги конференций.

Его соперником будет черногорская «Сутьеска», которая в двух матчах первого раунда Лиги чемпионов проиграла казахстанскому «Кайрату» (1:2, 0:2).

Матчи пройдут 23 и 30 июля.

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