С июля в Беларуси по-новому начнут начислять один из налогов 2 15.06.2026, 12:32

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Кого это коснется и какие вопросы появились у людей.

С 1 июля в Беларуси обяжут платить налог на собак даже в том случае, если они не зарегистрированы. В TikTok это новшество вызвало споры: люди возмущаются самим сбором, спрашивают, куда идут деньги, и опасаются, что из-за дополнительных расходов животных начнут чаще выбрасывать на улицу. «Зеркало» рассказывает, что волнует владельцев собак и как работает система их учета и уплаты налога в бюджет.

В TikTok напомнили, что с 1 июля в Беларуси даже те владельцы собак, которые еще не зарегистрировали их, должны будут платить соответствующий налог. Его теперь будут включать в квитанцию за коммунальные услуги.

При том, что сам взнос существует давно, а сейчас власти стараются максимально охватить им жителей страны, которые еще не оформили своих питомцев, это вызвало немало споров. А также вопросов о том, как будут учитывать, чья собака и где она живет:

«Вот интересно, у моей мамы есть собака, она зарегистрирована, но в ветклиниках я всегда называю свою фамилию и адрес, так как я оплачиваю за лечение, потому что мама не в состоянии со своей пенсии оплачивать космические ценники в ветклиниках. То есть если информацию будут брать в ветклиниках, то по этой логике получается, что собака живет у меня, хотя она только иногда бывает у меня в гостях, когда мама с ней приезжает».

«А если собака живет в квартире только зимний период, то как платить?»

Вот какие еще комментарии оставили пользователи под постом с напоминанием об июльских изменениях:

«Так уже все платят, когда покупают для питомцев корм -20% НДС [налог на добавленную стоимость]. И плюс прибыль продавца и производителя — и они тоже платят налоги…»

«Куда им столько налогов? А у меня пауков много! Регистрировать нужно? С них налог тоже брать будут?»

«Ожидаю, когда примут налог на ходьбу пешком, катание на лыжах, санках, велосипеде».

«А из-за чего налог? Налоги платят с дохода! Это что за бред?»

«Скоро налог на детей будем платить».

«Мы с отстрела спасли собаку и подобрали кота, снимаем однушку. И мы должны платить налог? А кто их выкинул — благодарность?»

«А нужно еще налог на налог».

«А куда деньги от этого налога будут идти? Я так понимаю, что на строительство площадок и мест для выгула животных».

«Получается фисташки за собаками будут собирать специальные люди, которым будут платить из налогов?»

«С пенсионеров не будет. Да хоть бы этот налог на что то полезное пошел — на домики и приаивки для бездомных котов, стерилизацию, помощь тем, кто приютил бездомышей. А так хз куда».

«Государство у нас «заботливое». Принимают законы, облагают налогом для того, чтобы люди еще больше выбрасывали собак на улицы. Сейчас их будет в разы больше, и это ваша «забота» и ваша заслуга. Никак не наедитесь денег».

Что меняется по налогу на собак?

Налог на собак в Беларуси существует много лет. Сейчас речь идет об изменениях по нему. Например, по данным на март этого года, в Минске было зарегистрировано около 1,5 тыс. кошек и 13,8 тыс. собак. Однако есть предположение, что домашних питомцев примерно в минчан живет в пять раз больше.

С июля же даже те, кто не зарегистрировал свою собаку, могут увидеть в квитанции за коммунальные услуги сумму налога на нее.

Как власти узнают, что у меня есть собака?

Государство собирает данные из разных источников. Например, от соседей, из ветклиник, гостиниц для животных, жилищно-коммунальных служб или районных администраций.

Если появляется информация, что в квартире живет собака, ЖЭУ должно в течение 15 дней проверить это и спросить у владельца, зарегистрировано ли животное.

И даже если выяснится, что собака не прописана, то все равно начнут начислять налог.

При этом за отсутствие регистрации животного владельца могут привлечь к административной ответственности по ст. 16.30 КоАП. Штраф составит от 1 до 15 базовых величин (от 45 до 675 рублей).

Сколько надо платить?

Платить налог владельцы собак должны раз в квартал, начиная с того момента, когда питомцу исполнилось три месяца. Базовая ставка — 14 рублей. За собак «потенциально опасных» пород налог выше — 67 рублей.

При этом сумма может отличаться в зависимости от города или района. Например, в Минске действует сниженная ставка — 11,10 рубля за квартал.

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