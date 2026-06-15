«Летят не над рекой, а прямо над домами» 15.06.2026, 13:38

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Жители Лоевского района описали, как живут при налетах российских дронов.

В приграничье Гомельщины продолжают жить под гул российских дронов, которые, при налетах на Украину, часто следуют через беларусскую территорию. Об этом рассказывал «Флагшток», а сейчас появились новые свидетельства местных жителей, которые описали обстановку.

Боевые российские БпЛА на низких высотах наблюдают уже не только ночью, но часто и днем. Особенно в Лоевском районе. Как объяснялось, армия РФ запускает ударные беспилотники со стороны Брянской области вдоль украинско-беларусской границы в западном направлении. Дроны следуют вдоль поймы Днепра, вероятно, чтобы снизить риск поражения украинскими средствами ПВО.

В районе Лоева государственная граница вместе с руслом Днепра смещается к востоку, однако БпЛА продолжают придерживаться прежнего курса, пролетая непосредственно над центром городского посёлка — над жилыми домами и детскими учреждениями.

Приблизительная схема движения российских БпЛА над Лоевом

фото: cloudfront.net

Буквально на днях, в субботу 13 июня, было сразу четыре случая массового пролета групп российских дронов вдоль белорусской границы — причем на протяжении всего дня. Первая группа, по сообщению Воздушных сил ВСУ, проследовала через север Черниговщины вдоль границы с Беларусью в направлении севера Киевщины около 07:40. Через час появилась новая группа. Затем, около 14:40 по тому же маршруту двигалась очередная группа БпЛА. Ситуация повторилась около 15:50.

Пример движения одной из групп российских БпЛА вдоль границы в районе Лоева. Иллюстрация: ТГ-канал «еРадар»

фото: cloudfront.net

В этот же день жители района наблюдали пролет белорусского вертолета, который, вероятно, патрулировал границу при российской атаке.

Подтверждение этому, а также предыдущим недавним случаям движения дронов через Лоев журналисты нашли в сообщениях и комментариях в соцсетях. Они не дали ссылки на такие сообщения, чтобы оградить их авторов от вероятного преследования и репрессий, но привели примеры:

«Очень громко, страшно до ужаса. Летят не над рекой, а прямо над домами».

«Недавно над моим домом пролетал».

«Это очень ужасно. Я не хочу, чтобы они летали».

«Буквально над моим домом за один раз штук пять пролетело».

Иллюстративный снимок: пролет «Шахеда» на низкой высоте

фото: cloudfront.net

Также российская атака отвлекла внимание при недавнем Централизованном экзамене в школах: ученики и учителя в Лоеве вместе наблюдали пролет беспилотников на низкой высоте:

«Я на экзаменах сидел и наблюдал за дронами. Подряд несколько пролетели. Все тоже увидели и побежали к окну смотреть, прямо на экзамене».

Жители указывали некоторые конкретные локации пролетов. Это не только Лоев, но и, например, деревня Переделка, которая находится на удалении 15 километров от границы. О случаях падения или сбития дронов над Лоевщиной местные жители в последнее время ничего не писали.

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