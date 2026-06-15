Двух топменеджеров одного из крупнейших госпредприятий судили за взятку 15.06.2026, 14:49

иллюстративное фото

Речь идет про 500 тысяч рублей.

В Минске огласили приговор двум заместителям генерального директора по коммерческим вопросам одного из крупнейших государственных предприятий, которых судили за коррупцию.

В 2012 году госпредприятие долго не оплачивало сырье, поставленное иностранными партнерами. В связи с чем, к первому обвиняемому обратился представитель контрагента с просьбой рассчитаться с его предприятием вне очереди. Фигурант, который в то время занимал должность заместителя гендиректора компании, пошел навстречу и в адрес партнеров начала поступать оплата. За оказание такого рода помощи фигурант потребовал «благодарность» в размере 10 тысяч долларов. С 2012 года по 2014 год ему передали взяток на 100 тысяч долларов.

В 2017 году мужчина уволился. На его должность наняли другого сотрудника. Партнеров предупредили, что с новым заместителем гендиректора можно работать по старой схеме. С 2018 года по 2020 год второй фигурант получил взяток на 200 тысяч долларов.

Суд признал обоих виновными во взяточничестве. Одному фигуранту назначили семь лет лишения свободы, второго отправили за решетку на 12 лет, потребовав выплатить 3,5 тысячи базовых величин (157,5 тыс. рублей) штрафа.

Обвиняемым также запретили на пять лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

«Этим же приговором осужден обвиняемый, оказывавший консультационные услуги иностранным компаниям, который и передавал в качестве взятки денежные средства обвиняемым, занимавшим в различные периоды времени должность заместителя генерального директора по коммерческим вопросам», — сообщили в Генпрокуратуре.

Мужчине назначили три года колонии усиленного режима.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com