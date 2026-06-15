Медики назвали дешевый овощ, который поддерживает здоровье кишечника 15.06.2026, 15:04

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Он знаком каждому белорусу.

Квашеная капуста обладает мощным эффектом, и не только для ваших вкусовых рецепторов. Известная своим острым, кислым и слегка солоноватым вкусом, квашеная капуста давно известна как питательная и полезная, ее связывают с множеством противовоспалительных, антиоксидантных и антиканцерогенных свойств.

Теперь новое исследование в Applied and Environmental Microbiology добавляет дополнительные доказательства полезности квашеной капусты, показывая, что эта начинка может помочь вашему кишечнику, возможно, благодаря богатству продуктов метаболизма или метаболитов.

«Немного квашеной капусты может иметь большое значение», — сказала Мария Марко, автор исследования и профессор пищевых наук в Калифорнийском университете в Дэвисе, согласно пресс-релизу. «Мы должны подумать о включении этих ферментированных продуктов в наш обычный рацион, а не только в качестве гарнира к нашим хот-догам».

Квашеная капуста, сделанная из рубленой капусты, ферментированной в соли, полна волокон, витаминов и минералов, которые поддерживают организм, согласно анализу 2014 года в Integrative Medicine & Health . Фактически, среди этих питательных веществ есть витамины C и K, которые поддерживают иммунную систему и способствуют здоровому заживлению. Квашеная капуста также содержит соединения, которые связаны с противовоспалительной, антиоксидантной и антиканцерогенной активностью, согласно статье 2020 года в Nutrients, что означает, что эта начинка может даже помочь в профилактике рака.

Хотя эти преимущества для здоровья общеизвестны, новое исследование Applied and Environmental Microbiology предполагает, что употребление квашеной капусты может иметь и дополнительные преимущества, особенно когда речь идет о кишечнике. Потенциально защищая кишечник от воспаления, квашеная капуста и другие ферментированные продукты могут улучшить пищеварение и бороться с болезнями, что, по данным исследования, значительно улучшает общее состояние здоровья.

«Регулярная порция квашеной капусты», — сказал Марко в пресс-релизе, — «может помочь нам в долгосрочной перспективе, например, против воспалений и сделать наш пищеварительный тракт более устойчивым, когда у нас возникают расстройства». Действительно, исследование предполагает, что включение большего количества квашеной капусты в ваш рацион наряду со свежими фруктами и овощами может быть простым — и смелым на вкус — способом улучшить ваше общее состояние здоровья.

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