Болельщики сборной Японии убрали стадион после матча ЧМ-2026 15.06.2026, 15:25

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Фото: REUTERS/Manami Yamada

Это особенности их культуры.

В воскресенье, 14 июня, сборная Японии сыграла в результативную ничью с Нидерландами (2:2) в первом туре чемпионата мира-2026.

Все голы в матче были забиты во втором тайме, а мяч Даичи Камады, который сравнял счет на 89-й минуте встречи, сделал счастливыми тысячи японских болельщиков на стадионе. Интересно, что после финального свистка фанаты достали большие синие мешки для мусора и принялись убирать трибуны, пишет New Voice.

Японцы собрали стаканчики, упаковки и другой мусор на стадионе. Эта традиция сопровождает их еще с чемпионата мира 1998 года.

По словам болельщиков, их в детстве учили оставлять место чище, чем оно было до их прихода.

«Японцев учат, что после использования какого-либо места его нужно оставить чище, чем оно было до вашего прихода. Это наша культура. Куда бы мы ни пришли, мы должны убрать за собой. Это наш духовный путь, наше отношение к жизни», — цитирует болельщиков philstar.

Фото: REUTERS/Иссей Като

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

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