Виталий Портников: Мы перешли к новому этапу в российско-украинской войне 15.06.2026, 16:10

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Виталий Портников

Путин понял, что не сможет захватить Украину.

Поэтому российский диктатор хочет сделать ее территорию непригодной для жизни. Об этом на своем Youtube-канале рассказал известный украинский журналист Виталий Портников.

«Ужасным символом сегодняшнего массированного обстрела Киева и других городов Украины стал пожар над Лаврой, удар врага по великой святыне, - сказал он. - В центре этого удара оказался Успенский собор, уже подорванный по приказу из Москвы еще в 1941 году в разгар Второй мировой войны.

Я еще из той генерации киевлян, которая помнит пустошь на месте Успенского собора. Вот почему его восстановление стало не просто символом возвращения к настоящему архитектурному образу одной из важнейших достопримечательностей Киева. Это было торжество справедливости, возможность вернуть миру то, что уничтожили большевики.

Теперь еще одно московское правительство пытается разрушить Успенский собор, пытается разрушить Киево-Печерскую Лавру, которую всегда ненавидели в московском государстве как символ неповиновения, как великую святыню, с которой не могли сравниться храмы Владимира-на-Клязьме, Суздале. И потому всегда пытались эту лавру разорить, уничтожить, оккупировать, создать там собственную агентуру. Теперь снова перешли к сожжению».

По словам Виталия Портникова, «у воюющих с Украиной нет ни капли человечности и уважения - ни к великим святыням, ни к людям, занимающимся благородным делом спасения».

«Можно ясно сказать, что мы перешли к новому этапу в российско-украинской войне, - сказал он. - Это этап разрушения больших городов. Российский руководитель использует дефицит ракет, для того чтобы его баллистика без помех могла превращать украинские города в сплошные руины. Это и надежда на то, что такое превращение вынудит украинское руководство к капитуляции перед Москвой, и на то, что удастся добиться победы в демографической войне.

Война России против Украины имеет еще и очевидное демографическое измерение. Если не удастся завоевать всю территорию, так по крайней мере нужно сделать эту территорию безлюдной, побуждать украинцев к выезду в другие страны, чтобы они покидали большие города и переселялись из этих городов в сельскую местность или в города меньше по размеру».

Единственный путь остановить разрушение украинских городов, по словам Портникова – «ответить России так, чтобы у российского руководства возникло желание прекратить эту тщательно разработанную кампанию». Это возможно «путем ударов по самой Российской Федерации - таких ударов, которые, действительно, лишат Россию ее ресурсов для продолжения войны».

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