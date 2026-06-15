Гендиректор МТЗ просит министра промышленности помочь с поиском слесарей 12 15.06.2026, 16:42

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Фото: Reuters

На предприятии «катастрофически не хватает работников».

Новых специалистов – слесарей, токарей, станочников, электромонтеров, фрезеровщиков - просят у других заводов. Соответствующий документ, подписанный директором МТЗ Тарасом Мурогом телеграм-каналу «Баста!» прислал работник предприятия. Он адресован министру промышленности Андрею Кузнецову. В документе указаны специалисты, в которых нуждается завод и их количество – более 400.

«Я работаю на МТЗ, у нас катастрофически не хватает людей, постоянные переработки, если отказываешься - угрожают увольнением, - поясняет сотрудник предприятия. - Некоторые уходят, но без них становится только хуже, план ведь не меняют, могут его только увеличить. Уже просят у других заводов, чтобы те дали людей, но никто нам их не дает.

Хотим привлечь общественное внимание чтобы что-то изменить, потому что мы уже не знаем, что делать. Обращаться в профсоюз и другие организации боимся, потому что никто не поможет, будут только проблемы».

На сайте общереспубликанского банка вакансий размещено более 700 заявок от МТЗ – от сторожа и дворника до заместителя директора, однако, по словам сотрудников предприятия, решить проблему дефицита кадров пока не удалось.

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