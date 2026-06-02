Острый дефицит: МТЗ нужно больше 720 работников 4 2.06.2026, 8:04

2,292

Фото: Reuters

От сторожа до заместителя гендиректора.

На Минский тракторный завод требуется больше 720 работников. Столько предложений размещено в общереспубликанском банке вакансий. «Зеркало» посмотрело, какие кадры нужны заводу и сколько им готовы платить.

Зарплаты по размещенным вакансиям заметно отличаются. К примеру, заместителю гендиректора по финансовым и экономическим вопросам и главному бухгалтеру готовы платить от 5000 до 8500 рублей, а заму технического директора по подготовке металлургического производства, главному металлургу — 4500−6500 рублей. Из требований к соискателям на эти позиции — высшее образование и опыт работы на аналогичных должностях от 5 лет.

Заместителю начальника управления по работе на рынках стран Европы, Америки и Африки, начальнику бюро готовы платить 4000−5500 рублей, а пресс-секретарю — 3500−4500 рублей.

Заливщику металла и сталевару электропечи — 3300−3850 рублей, шлифовщику — 3000−3500 рублей. Из требований к этим работникам — профессионально-техническое образование.

Одна из самых низких заявленных зарплат на этом заводе для сторожа — 860−950 рублей. Но и требование минимальное — общее среднее образование. Для сравнения: дворнику здесь готовы платить 900−1000 рублей, а уборщику территорий — 1000−1100 рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com