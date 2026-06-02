Горнолыжный центр «Логойск» выставили на продажу

Горнолыжный центр «Логойск» выставили на продажу1
- 2.06.2026, 8:33
Покупателям предлагают солидную скидку.
Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск», принадлежащий компании «Трайпл», вновь выставлен на аукцион. Начальная стоимость объекта снижена до 18,6 млн рублей.
Комплекс был открыт в январе 2004 года и долгое время оставался одним из самых популярных мест зимнего отдыха в Беларуси. Владельцем объекта является компания «Трайпл», связанная с бизнесменом Юрием Чижом.
Весной 2026 года центр прекратил работу. Причиной стали финансовые проблемы и арест имущества из-за задолженностей. По данным Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у компании накопились долги по налогам.
Попытки продать комплекс предпринимались и ранее. Объект выставляли на торги как в 2023 году, так и в 2026-м, однако покупателей найти не удалось. В частности, на предыдущем аукционе в мае его предлагали за 23,2 млн рублей.
Очередные торги, организованные площадкой «БелЮрОбеспечение», назначены на 17 июня.