2 июня 2026, вторник, 9:11
Дроны СБУ сделали дыру в российском бюджете

  • Алексей Курпас
  • 2.06.2026, 8:24
Атаки Киева вышли на новый уровень.

Сегодня ровно год легендарной операции «Паутина». Эта операция не имела аналогов в мире. Именно после нее россияне поняли: СБУ достанет их где угодно. В РФ больше не осталось мест, которые можно считать недосягаемыми для украинской спецслужбы. За один день Россия потеряла авиационной техники на сумму около $7 млрд. Однако за прошедший год потери оказались еще более существенными. Что изменилось?

Эксперты, которые изучают ситуацию в России, отмечают постепенное изменение общественных настроений. Главное отличие заключается в том, что война для многих россиян перестала быть чем-то далеким, происходящим «где-то на Украине». Теперь последствия войны все чаще ощущаются непосредственно на территории самой России — рядом с домами, возле объектов инфраструктуры и промышленных предприятий.

За последнее время дроновые атаки СБУ вышли на качественно новый уровень. Украинская спецслужба переносит экономическое измерение войны на территорию страны-агрессора. Удары по нефтеперерабатывающим заводам, нефтеперекачивающим станциям, топливным терминалам и газовой инфраструктуре превратились в системную кампанию с долгосрочными последствиями для российской экономики.

Поражение российской инфраструктуры фактически стало непрерывным процессом. Только за последние дни под удары попали стратегический НПЗ «Ярославль-3», газовый терминал в порту Темрюк, объект радиоэлектронной разведки в Краснодарском крае и крупная нефтебаза в Армавире. И это лишь эпизоды за двое суток.

Украинская спецслужба последовательно находит уязвимые места в логистике российского топливно-энергетического комплекса. При этом значение имеют не только физические повреждения отдельных объектов, но и накопительный экономический эффект. Российский бюджет по-прежнему критически зависит от нефтегазового сектора. Доходы от экспорта энергоносителей обеспечивают значительную часть средств, которые Кремль направляет на финансирование войны, производство вооружений, выплаты военным и поддержку оборонно-промышленного комплекса.

Каждый удар по элементам этой системы означает не только расходы на восстановление поврежденной инфраструктуры, но и потерю доходов из-за сокращения объемов транспортировки, переработки и экспорта ресурсов.

Особенность нынешней дроновой кампании заключается в том, что ее экономический эффект значительно превышает стоимость самих средств поражения. Для Украины производство и применение беспилотников обходится в разы дешевле, чем для России устранение последствий атак. Кремль вынужден направлять значительные средства на ремонт объектов, усиление систем защиты, дополнительное развертывание ПВО и охрану критической инфраструктуры на огромной территории страны.

Кроме того, Россия все чаще вынуждена перебрасывать средства противовоздушной обороны из прифронтовых районов для защиты нефтебаз, НПЗ, терминалов и транспортных узлов в глубоком тылу. Таким образом СБУ создает для противника дополнительную дилемму: прикрывать войска на фронте или защищать объекты, от которых напрямую зависит наполнение бюджета. Проблему дефицита систем ПВО уже публично признавали и российские власти.

Еще один важный фактор — рост рисков для энергетического сектора РФ. Регулярные атаки на стратегические объекты увеличивают расходы на страхование, обслуживание и обеспечение безопасности перевозок. Это снижает эффективность экспортной модели, на которой во многом держится российская экономика военного времени.

Именно поэтому дроновые операции СБУ имеют не только военное, но и стратегическое значение. Они усиливают нагрузку на российский бюджет, создают дополнительные незапланированные расходы и сокращают ресурсную базу для продолжения войны. В самой России уже открыто говорят о серьезном бюджетном дефиците. Если нынешняя интенсивность ударов сохранится, финансовое давление на Кремль будет только возрастать, а компенсировать потери за счет нефтегазовых доходов и резервов станет все сложнее.

Алексей Курпас, censor.net

Вопреки заявлениям Путина
ИИ громит Кремль
Предупреждение от Залужного
Был месяц май
