В Беларуси определили три площадки для хранилища ядерных отходов 2.06.2026, 9:10

Одна из них — рядом с БелАЭС.

Беларусь определила три перспективные площадки для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов. Об этом во время круглого стола сообщил директор БелРАО Михаил Кисель, пишет БелТА.

Одна из площадок находится недалеко от Белорусской АЭС в Островецком районе. Вторая — в Мстиславском, еще одна — в Хойникском, рядом с Полесским государственным радиационно-экологическим заповедником.

По словам Михаила Киселя, сейчас специалисты готовят отчет по оценке воздействия на окружающую среду будущего пункта захоронения радиоактивных отходов. После этого будет проведена процедура общественных обсуждений.

При этом предприятие уже сейчас проводит разъяснительные встречи с жителями районов, где определены перспективные площадки.

Как отметил Михаил Кисель, пункт захоронения — это высокотехнологичный инженерный объект, который будет иметь многобарьерную структуру и обеспечит безопасное хранение и захоронение отходов на десятилетия, пока будет сохраняться радиационная активность.

Для этого, при необходимости, отходы смешивают с цементным материалом, помещают в безопасные контейнеры, а затем — в специальное хранилище.

Напомним, жителей Хойников к строительству ядерного могильника готовят втихую.

