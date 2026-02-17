Жителей Хойников к строительству ядерного могильника готовят втихую

Жителей Хойников к строительству ядерного могильника готовят втихую7
- 17.02.2026, 12:25
Что об этом известно?
В Хойникском районе власти проводят «встречи» с населением по поводу возможного строительства могильника радиоактивных отходов БелАЭС в деревне Новоселки.
11 февраля, как пишет издание «Флагшток», такая встреча прошла в ОАО «Хойникский завод гидроаппаратуры».
Следующая запланирована на 19 февраля в Поселичском сельисполкоме. Такие же мероприятия планируются в Островецком районе Гродненской области и в Мстиславском районе Могилевской области.
При этом никаких публичных анонсов о таких встречах не появляется. Нет сведений на районных государственных ресурсах, поэтому заинтересованные люди не могут принять участие в обсуждении. Нет никакой информации на эту тему и на сайте белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами (БелРАО).
Газета Хойникского райисполкома рассказала о первом таком обсуждении. Но после этого давать информацию перестала. В тг-канале БелРАО говорится, что «диалог получился предельно предметным», а «вопросы были в лоб»:
Где население готово принять проект?
Почему РФ не забирает наши РАО?
Где брать дефицитных специалистов?
Что с мониторингом старых ПЗОД (средства профессиональной защиты органов дыхания)?
Станет ли медицина в регионе лучшей?
Но ответы в публикации не приводятся. СМИ узнали, что на встрече были напряженные дебаты.