Жителей Хойников к строительству ядерного могильника готовят втихую 7 17.02.2026, 12:25

Что об этом известно?

В Хойникском районе власти проводят «встречи» с населением по поводу возможного строительства могильника радиоактивных отходов БелАЭС в деревне Новоселки.

11 февраля, как пишет издание «Флагшток», такая встреча прошла в ОАО «Хойникский завод гидроаппаратуры».

Следующая запланирована на 19 февраля в Поселичском сельисполкоме. Такие же мероприятия планируются в Островецком районе Гродненской области и в Мстиславском районе Могилевской области.

При этом никаких публичных анонсов о таких встречах не появляется. Нет сведений на районных государственных ресурсах, поэтому заинтересованные люди не могут принять участие в обсуждении. Нет никакой информации на эту тему и на сайте белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами (БелРАО).

Газета Хойникского райисполкома рассказала о первом таком обсуждении. Но после этого давать информацию перестала. В тг-канале БелРАО говорится, что «диалог получился предельно предметным», а «вопросы были в лоб»:

Где население готово принять проект?

Почему РФ не забирает наши РАО?

Где брать дефицитных специалистов?

Что с мониторингом старых ПЗОД (средства профессиональной защиты органов дыхания)?

Станет ли медицина в регионе лучшей?

Но ответы в публикации не приводятся. СМИ узнали, что на встрече были напряженные дебаты.

