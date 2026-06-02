В Белгородской области горит важное российское предприятие 1 2.06.2026, 9:30

Видеофакт.

В ночь на 2 июня Украина нанесла удар по объектам на территории России после очередной массированной атаки РФ по украинским городам. Как сообщает «Диалог», одной из целей стала Белгородская область.

Первые сообщения о взрывах появились под утро. В местных Telegram-каналах были опубликованы кадры прилетов в Алексеевке, где после атаки вспыхнул пожар.

По данным OSINT-аналитиков, удар пришелся по территории предприятия «Мелзавод ЭГА». На опубликованных очевидцами фото и видео видно, что возгорание оказалось достаточно масштабным: густой дым и огонь были заметны из разных частей населенного пункта. Информация о последствиях и возможных повреждениях объекта уточняется.

