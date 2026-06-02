закрыть
2 июня 2026, вторник, 9:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Белгородской области горит важное российское предприятие

1
  • 2.06.2026, 9:30
  • 1,536
В Белгородской области горит важное российское предприятие

Видеофакт.

В ночь на 2 июня Украина нанесла удар по объектам на территории России после очередной массированной атаки РФ по украинским городам. Как сообщает «Диалог», одной из целей стала Белгородская область.

Первые сообщения о взрывах появились под утро. В местных Telegram-каналах были опубликованы кадры прилетов в Алексеевке, где после атаки вспыхнул пожар.

По данным OSINT-аналитиков, удар пришелся по территории предприятия «Мелзавод ЭГА». На опубликованных очевидцами фото и видео видно, что возгорание оказалось достаточно масштабным: густой дым и огонь были заметны из разных частей населенного пункта. Информация о последствиях и возможных повреждениях объекта уточняется.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стратегия Украины дает результаты
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин
Вопреки заявлениям Путина
Вопреки заявлениям Путина Гарри Каспаров
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Предупреждение от Залужного
Предупреждение от Залужного Владимир Фесенко