Ученые разгадали загадку «инопланетного стекла» Тутанхамона 2.06.2026, 10:17

Маска фараона Тутанхамона

Фото: BBC

Минерал из украшений фараона хранит след древнего космического удара.

Ученые, исследующие таинственное «инопланетное стекло» в Африке, обнаружили новые подсказки о событии, которое привело к его образованию.

Странный желтый минерал, известный как Ливийское стекло, можно обнаружить в пустыне на территории Египта и Ливии. Считается, что этот минерал образовался во время экстремального события, связанного с внеземным объектом, примерно 29 миллионов лет назад. Теперь ученые из Миланского университета (Италия) выяснили, как именно образовалось это странное желтое стекло, связанное с египетским фараоном Тутанхамоном, пишет Daily Mail.

Новое исследование помогает понять, как образовалось таинственное стекло, которое древние египтяне ценили настолько сильно, что поместили его в гробницу фараона Тутанхамона. Среди многочисленных сокровищ, найденных в гробнице Тутанхамона, были изысканные золотые украшения, изготовленные из кусочков желтого стекла.

Странный желтый минерал, известный как Ливийское стекло, можно обнаружить в пустыне на территории Египта и Ливии

Фото: Daily Mail

До сих пор ученые точно не знают, каким образом образовалось это стекло. Одна теория предполагает, что на Землю миллионы лет назад упал астероид или комета. В результате была созданы настолько высокая температура и давление, что богатые кремнеземом породы расплавились и таким образом было создано желтое стекло.

Другая теория предполагает, что астероид или комета взорвались в атмосфере Земли, высвободив достаточно энергии, чтобы нагреть пустыню внизу. В результате образовалось Ливийское стекло. Продолжающиеся споры о происхождении «инопланетного стекла» заставили ученых провести новое исследование. Ученые изучили крошечное включение циркона, скрытое в образце Ливийского стекла.

Циркон — это очень прочный минерал, который используется для реконструкции древних событий, поскольку он может выдерживать условия, разрушающие многие другие минералы. То, что о обнаружили ученые, не похоже ни на что ранее увиденное в Ливийском стекле.

Циркон имел размер всего около 20 микрометров, что меньше ширины человеческого волоса, но он демонстрировал необычную разветвленную, древовидную структуру. Ученые считают, что она образовалась после того, как минерал полностью расплавился и быстро снова кристаллизовался по мере охлаждения стекла.

Ливийское стекло было обнаружено в ювелирных изделиях, найденных в гробнице фараона Тутанхамона

Фото: Daily Mail

Ученые также обнаружили нечто неожиданное. Не было никаких признаков никаких признаков минералов, которые обычно появляются при плавлении и охлаждении циркона. Это значит, что циркон был нагрет настолько сильно, что полностью расплавился, а затем быстро кристаллизовался, минуя несколько промежуточных стадий. Ученые считают, что желтое стекло подвергалось воздействию температур, превышающих 2700 градусов Цельсия.

Ученые считают, что циркон сохранил свидетельства экстремальной жары и быстрого охлаждения, которые привели к образованию желтого стекла. Оно, вероятно, образовалось, когда сильный жар расплавил как циркон, так и окружающий его богатый кремнеземом материал.

Хотя это открытие предоставляет одни из самых убедительных доказательств того, что Ливийское стекло образовалось в результате сильнейшего нагрева, оно не решает давний спор о происхождении стекла. То есть до сих пор неясно, упал астероид на Землю или взорвался в атмосфере.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com