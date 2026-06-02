У Путина в бункере заканчиваются деньги Сергей Фурса

2.06.2026, 10:46

Сергей Фурса

Как это повлияет на войну.

Очень плотно пошли статьи в западной прессе о том, что у Владимира Путина безнадега с экономикой. Даже несмотря на подарок от Дональда Трампа в виде дорогой нефти и частично снятых санкций. Тут тебе и бизнес, который отмечает, что для спасения экономики нужно останавливать войну. И слухи или факты о том, что российские Центробанк и Минфин решились прийти к Путину в бункер и заявить ему, что денег на войну нет.

В последнее верится очень трудно. Потому что как-то все скорее будет напоминать старый анекдот о сыне, который будет меньше есть на фоне подорожания алкоголя. Да и редко когда российские чиновники проявляли такую храбрость и не выходили потом через открытые окна.

Хотя, может, когда это происходит в бункере, где нет ни одного окошка, через который мог бы залететь украинский дрон, то решиться легче.

Тем не менее множество статей говорит о том, что ощущение неотступно надвигающегося на российскую экономику кризиса присутствует. И те, у кого оно появляется, начали очень охотно делиться этим ощущением с западными журналистами. И если отбросить традиционную паранойю и подозрительность, присутствующую каждый раз, когда дело касается Москвы, то это не может не радовать. Особенно на фоне сверхприбылей, которые получает российский бюджет от войны в Заливе. Тем более что полностью еще все доходы бюджета пока не отображались. Потому что есть временной лаг по налогам, и некоторые налоги платятся раз в квартал.

Так что же случилось?

Все очень просто. Война — это очень дорого. И пока в тумбочке было много денег, накопленных за 25 лет дорогой нефти, у Путина были деньги на войну. Но деньги в тумбочке заканчиваются. И надо делать выбор — как финансировать войну. Потому что осталось совсем мало.

Происходящее вполне ожидаемо. Российская экономика уже год как начала стагнировать. Что также было связано с расходами на войну, которые разогнали инфляцию. Чтобы обуздать инфляцию, повысили учетную ставку, делая единственно возможный выбор для рационального экономиста. А высокая ставка не только подавила инфляцию, но и задушила экономику. Плюс санкции. Плюс общее настроение. Плюс проблемы с интернетом. Это все накладывалось после.

И вот в результате в стране-агрессоре реальные доходы населения в 2026 году начали падать. В то время как в Украине они продолжают расти. Хотя война невероятно больше ударила именно по экономике Украины.

На самом деле Путин упустил момент ухода — когда Трамп, только что избранный президентом, предложил ему золотой мост. Для всех вокруг это сделало бы Путина победителем. Даже после провала 2022 года. Но он не принял предложение.

И теперь ситуация с каждым днем ухудшается. И Путин просто не может выступать с позиции силы. Речь не только о стагнации российской армии на фронте и дефиците топлива в Крыму. Опять-таки, в первую очередь об экономике. Которая очень часто является результатом ожиданий. И если кризис ухудшает ожидания, они сами по себе углубляют кризис. И все движется вниз в поисках дна. Но дна нет, пока идет война.

В Украине часто тиражируют ошибочный тезис, что Путину нужна война, дабы держать экономику на плаву. Потому что есть некая экономика военного времени. И есть расходы на производство оружия и деньги российским солдатам. И без этого российская экономика заглохнет.

Но здесь важно не «Война», а «Расходы». Собственно, когда у вас есть деньги и вы предпочитаете их тратить, не принципиально, на что конкретно. Вы можете стимулировать экономику неэффективно, сжигая деньги в войне. А можете, если эти деньги у вас есть, вкладывать в инфраструктуру, делать масштабные проекты, уменьшить налоги, и гораздо лучше ту самую экономику стимулировать. Не говоря уже о том, что завершение войны вернет надежду на «нормальность» у россиян. А эти надежды подпитают инвестиционную активность.

Но опять-таки. Ключевое — наличие денег. В случае Украины — есть ЕС. И возможность повышать чек. Причем пока ЕС не использует все свои возможности. Даже в контексте замороженных российских активов. Но деньги есть.

А если их нет? В обычном мире тогда вы ограничиваете дефицит бюджета, сокращаете расходы. Но с войной так не работает. Война всегда голодная. Всегда требует новых денег. И получается, что единственный вариант тогда — это запускать печатный станок. А это станет очень громким сигналом для всей экономики, что ситуация будет ухудшаться и дальше. И еще быстрее.

А эти ожидания спровоцируют ускорение падения.

Означает ли это, что Путин сейчас точно остановится?

Конечно, нет. Ухудшение в российской экономике идет постепенное. Завтра немного хуже, чем сегодня. А через месяц будет не сильно и хуже, чем завтра. И Путин всегда может думать, что у него еще есть время сорвать стоп-кран.

Но это и есть ловушка. Потому что лучший момент для выхода он уже упустил.

Хотя Путин может так не думать. Во-первых, потому что верит, что Украина может не выдержать первой. Верит на основе карт, которые ему рисуют его прихвостни. Он уже откровенно говорит, что в западной прессе рассказывают байки, а он один знает правду.

Во-вторых, потому что Трамп, который постоянно дарит что-то Путину. В прошлом году подарил шанс выйти из войны победителем. В этом году подарил дорогую нефть. С таким Санта-Клаусом всегда ждешь следующего Рождества в надежде на чудо.

А пока надежда есть, Путин будет продолжать — что бы ему там ни говорили скучные финансисты.

Сергей Фурса, New Voice

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com