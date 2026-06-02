закрыть
2 июня 2026, вторник, 10:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У Путина в бункере заканчиваются деньги

  • Сергей Фурса
  • 2.06.2026, 10:46
У Путина в бункере заканчиваются деньги
Сергей Фурса

Как это повлияет на войну.

Очень плотно пошли статьи в западной прессе о том, что у Владимира Путина безнадега с экономикой. Даже несмотря на подарок от Дональда Трампа в виде дорогой нефти и частично снятых санкций. Тут тебе и бизнес, который отмечает, что для спасения экономики нужно останавливать войну. И слухи или факты о том, что российские Центробанк и Минфин решились прийти к Путину в бункер и заявить ему, что денег на войну нет.

В последнее верится очень трудно. Потому что как-то все скорее будет напоминать старый анекдот о сыне, который будет меньше есть на фоне подорожания алкоголя. Да и редко когда российские чиновники проявляли такую храбрость и не выходили потом через открытые окна.

Хотя, может, когда это происходит в бункере, где нет ни одного окошка, через который мог бы залететь украинский дрон, то решиться легче.

Тем не менее множество статей говорит о том, что ощущение неотступно надвигающегося на российскую экономику кризиса присутствует. И те, у кого оно появляется, начали очень охотно делиться этим ощущением с западными журналистами. И если отбросить традиционную паранойю и подозрительность, присутствующую каждый раз, когда дело касается Москвы, то это не может не радовать. Особенно на фоне сверхприбылей, которые получает российский бюджет от войны в Заливе. Тем более что полностью еще все доходы бюджета пока не отображались. Потому что есть временной лаг по налогам, и некоторые налоги платятся раз в квартал.

Так что же случилось?

Все очень просто. Война — это очень дорого. И пока в тумбочке было много денег, накопленных за 25 лет дорогой нефти, у Путина были деньги на войну. Но деньги в тумбочке заканчиваются. И надо делать выбор — как финансировать войну. Потому что осталось совсем мало.

Происходящее вполне ожидаемо. Российская экономика уже год как начала стагнировать. Что также было связано с расходами на войну, которые разогнали инфляцию. Чтобы обуздать инфляцию, повысили учетную ставку, делая единственно возможный выбор для рационального экономиста. А высокая ставка не только подавила инфляцию, но и задушила экономику. Плюс санкции. Плюс общее настроение. Плюс проблемы с интернетом. Это все накладывалось после.

И вот в результате в стране-агрессоре реальные доходы населения в 2026 году начали падать. В то время как в Украине они продолжают расти. Хотя война невероятно больше ударила именно по экономике Украины.

На самом деле Путин упустил момент ухода — когда Трамп, только что избранный президентом, предложил ему золотой мост. Для всех вокруг это сделало бы Путина победителем. Даже после провала 2022 года. Но он не принял предложение.

И теперь ситуация с каждым днем ухудшается. И Путин просто не может выступать с позиции силы. Речь не только о стагнации российской армии на фронте и дефиците топлива в Крыму. Опять-таки, в первую очередь об экономике. Которая очень часто является результатом ожиданий. И если кризис ухудшает ожидания, они сами по себе углубляют кризис. И все движется вниз в поисках дна. Но дна нет, пока идет война.

В Украине часто тиражируют ошибочный тезис, что Путину нужна война, дабы держать экономику на плаву. Потому что есть некая экономика военного времени. И есть расходы на производство оружия и деньги российским солдатам. И без этого российская экономика заглохнет.

Но здесь важно не «Война», а «Расходы». Собственно, когда у вас есть деньги и вы предпочитаете их тратить, не принципиально, на что конкретно. Вы можете стимулировать экономику неэффективно, сжигая деньги в войне. А можете, если эти деньги у вас есть, вкладывать в инфраструктуру, делать масштабные проекты, уменьшить налоги, и гораздо лучше ту самую экономику стимулировать. Не говоря уже о том, что завершение войны вернет надежду на «нормальность» у россиян. А эти надежды подпитают инвестиционную активность.

Но опять-таки. Ключевое — наличие денег. В случае Украины — есть ЕС. И возможность повышать чек. Причем пока ЕС не использует все свои возможности. Даже в контексте замороженных российских активов. Но деньги есть.

А если их нет? В обычном мире тогда вы ограничиваете дефицит бюджета, сокращаете расходы. Но с войной так не работает. Война всегда голодная. Всегда требует новых денег. И получается, что единственный вариант тогда — это запускать печатный станок. А это станет очень громким сигналом для всей экономики, что ситуация будет ухудшаться и дальше. И еще быстрее.

А эти ожидания спровоцируют ускорение падения.

Означает ли это, что Путин сейчас точно остановится?

Конечно, нет. Ухудшение в российской экономике идет постепенное. Завтра немного хуже, чем сегодня. А через месяц будет не сильно и хуже, чем завтра. И Путин всегда может думать, что у него еще есть время сорвать стоп-кран.

Но это и есть ловушка. Потому что лучший момент для выхода он уже упустил.

Хотя Путин может так не думать. Во-первых, потому что верит, что Украина может не выдержать первой. Верит на основе карт, которые ему рисуют его прихвостни. Он уже откровенно говорит, что в западной прессе рассказывают байки, а он один знает правду.

Во-вторых, потому что Трамп, который постоянно дарит что-то Путину. В прошлом году подарил шанс выйти из войны победителем. В этом году подарил дорогую нефть. С таким Санта-Клаусом всегда ждешь следующего Рождества в надежде на чудо.

А пока надежда есть, Путин будет продолжать — что бы ему там ни говорили скучные финансисты.

Сергей Фурса, New Voice

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стратегия Украины дает результаты
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин
Вопреки заявлениям Путина
Вопреки заявлениям Путина Гарри Каспаров
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Предупреждение от Залужного
Предупреждение от Залужного Владимир Фесенко