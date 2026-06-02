Дроны ВСУ разбомбили крупный российский ж/д узел в аннексированном Крыму
- 2.06.2026, 11:00
- 2,852
Оккупационные власти заявили о временной приостановке движения поездов.
Ночью и утром 2 июня украинские беспилотники атаковали военные и стратегические объекты российских оккупационных сил в аннексированном Крыму. По данным «Диалога», после анализа сообщений в соцсетях и мессенджерах, одним из направлений удара стала железнодорожная инфраструктура в районе Джанкоя.
Первые взрывы на территории полуострова были зафиксированы вскоре после полуночи. Сообщалось о серии взрывов в районе Севастополя. Позже появилась информация об атаке на железнодорожный узел в Джанкое, который российские военные используют для снабжения своих подразделений.
По предварительным данным, инфраструктура получила значительные повреждения. Оккупационные власти заявили о временной приостановке движения поездов, сославшись на «технические причины».
Также утром 2 июня сообщалось об ударах по районам военных аэродромов в Каче, Бельбеке и Гвардейском. Взрывы фиксировались вблизи этих объектов.
На фоне атак в Крыму продолжает ухудшаться ситуация с топливом: российские власти ограничили продажу бензина А-95 до 20 литров на одного водителя в сутки и ввели талоны. Дефицит топлива на полуострове, по сообщениям местных источников, усиливается.