2 июня 2026, вторник, 12:21
ВСУ ударили «Нептуном» по российскому НПЗ

  • 2.06.2026, 11:38
иллюстративное фото

Генштаб рассказал об успешных атаках.

Силы обороны Украины 1 июня и в ночь на 2 июня нанесли удары по ряду ключевых объектов российских оккупационных сил. Среди поражённых целей — нефтеперерабатывающий завод «Ильский» в Краснодарском крае РФ, а также зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе сообщили о поражении нефтеперерабатывающего завода «Ильский». После удара на территории предприятия возник пожар, однако масштабы повреждений уточняются.

Отмечается, что «Ильский» является одним из крупнейших НПЗ юга России с мощностью переработки около 6,6 млн тонн нефти в год. Завод производит нефтепродукты, которые используются, в том числе, для обеспечения российских вооружённых сил.

Среди других целей, по данным Генштаба, — комплекс «Панцирь-С1» в районе Видного на временно оккупированной территории Крыма.

Также сообщается, что в ночь на 1 июня был поражён корабль российских сил в районе базирования у Межводного в Крыму. По предварительным данным, речь может идти о судне размагничивания, однако информация уточняется.

Кроме того, удары пришлись по складу БпЛА в Шахтёрском (Донецкая область), пунктам управления беспилотниками в районах Устинки (Белгородская область РФ), Лугового (Запорожская область) и Голой Пристани (Херсонская область).

По данным Генштаба, украинские подразделения также наносили удары по районам сосредоточения российских войск в Широкино, Берестке и Комаре (Донецкая область), Малиевке (Днепропетровская область) и Локоте (Курская область РФ).

Отдельно уточнены последствия предыдущих атак. В частности, подтверждено повреждение установок первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-2 на Новошахтинском НПЗ, а также установки АВТ-6 на Саратовском НПЗ. Также зафиксированы повреждения резервуаров и насосных станций на ЛПДС «Лазарево» в Кировской области РФ. Сообщается, что Новошахтинский НПЗ был поражен «Нептуном».

