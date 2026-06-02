2 июня 2026, вторник, 9:11
Под Краснодаром после ударов дронов горит крупный НПЗ

  • 2.06.2026, 7:58
  • 3,086
Фото: t.me/exilenova_plus

Появились кадры атаки.

В ночь на 2 июня украинские беспилотники атаковали стратегические объекты в Краснодарском крае РФ. Одной из целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, который используется для снабжения российской армии топливом, пишет «Диалог».

О взрывах в районе предприятия местные жители начали сообщать ранним утром. Опубликованные в социальных сетях фото и видео свидетельствуют о возникновении пожара на территории завода после атаки БпЛА.

На момент публикации губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ситуацию не комментировал. В то же время Оперативный штаб региона подтвердил факт возгорания на Ильском НПЗ, заявив, что пожар произошел в результате атаки беспилотников. Дополнительные подробности не раскрываются.

Ильский НПЗ считается одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России.

