Под Краснодаром после ударов дронов горит крупный НПЗ 2 2.06.2026, 7:58

3,086

Фото: t.me/exilenova_plus

Появились кадры атаки.

В ночь на 2 июня украинские беспилотники атаковали стратегические объекты в Краснодарском крае РФ. Одной из целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, который используется для снабжения российской армии топливом, пишет «Диалог».

О взрывах в районе предприятия местные жители начали сообщать ранним утром. Опубликованные в социальных сетях фото и видео свидетельствуют о возникновении пожара на территории завода после атаки БпЛА.

Фото: t.me/exilenova_plus

Фото: t.me/exilenova_plus

На момент публикации губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ситуацию не комментировал. В то же время Оперативный штаб региона подтвердил факт возгорания на Ильском НПЗ, заявив, что пожар произошел в результате атаки беспилотников. Дополнительные подробности не раскрываются.

Ильский НПЗ считается одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com