2 июня 2026, вторник, 12:20
Toyota выпустит экстремальную Corolla GRMN

Toyota выпустит экстремальную Corolla GRMN
Фото: Toyota

Заряженный хэтчбек получил карбоновые капот и крышу, а также лишился задних кресел.

Линейку Toyota Corolla пополнила новая заряженная версия GRMN. 300-сильный заряженный хэтчбек имеет карбоновые капот и крышу и лишился задних кресел.

Новая Toyota GRMN Corolla выйдет на рынок в 2027 году и станет флагманской прощальной версией нынешнего поколения модели. О ней рассказали на официальном сайте японского автопроизводителя.

Как и младшая Toyota GRMN Yaris, хэтчбек является экстремальным вариантом модели. Его создание подразделением Gazoo Racing курировал лично председатель правления Toyota Акио Тойода (в салоне есть его автограф), а доводили авто на знаменитом треке Нюрбургринг.

За основу взяли Toyota GR Corolla и авто сохраняет 1,6-литровый 300-сильный турбомотор, однако пиковый крутящий момент увеличили до с 400 до 415 Нм. Заряженный хэтчбек предлагают исключительно с 6-ступенчатой механической КПП.

истему полного привода и рулевое управление доработали, а также перенастроили подвеску и установили новые амортизаторы.

Отличить Toyota GRMN Corolla можно по новому обвесу, увеличенному антикрылу и 18-дюймовым кованым дискам бронзового цвета с более широкими шинами Michelin Pilot Sport Cup 2. К тому же, авто облегчили на 40 кг (до 1440 кг) за счет карбоновых крыши и капота, а также отказа от задних сидений.

Зато передние кресла — полностью новые. Также руль обшили алькантарой и изменили графику цифровой панели приборов.

