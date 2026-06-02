Toyota выпустит экстремальную Corolla GRMN 2.06.2026, 11:06

Фото: Toyota

Заряженный хэтчбек получил карбоновые капот и крышу, а также лишился задних кресел.

Линейку Toyota Corolla пополнила новая заряженная версия GRMN. 300-сильный заряженный хэтчбек имеет карбоновые капот и крышу и лишился задних кресел.

Новая Toyota GRMN Corolla выйдет на рынок в 2027 году и станет флагманской прощальной версией нынешнего поколения модели. О ней рассказали на официальном сайте японского автопроизводителя.

Как и младшая Toyota GRMN Yaris, хэтчбек является экстремальным вариантом модели. Его создание подразделением Gazoo Racing курировал лично председатель правления Toyota Акио Тойода (в салоне есть его автограф), а доводили авто на знаменитом треке Нюрбургринг.

За основу взяли Toyota GR Corolla и авто сохраняет 1,6-литровый 300-сильный турбомотор, однако пиковый крутящий момент увеличили до с 400 до 415 Нм. Заряженный хэтчбек предлагают исключительно с 6-ступенчатой механической КПП.

истему полного привода и рулевое управление доработали, а также перенастроили подвеску и установили новые амортизаторы.

Отличить Toyota GRMN Corolla можно по новому обвесу, увеличенному антикрылу и 18-дюймовым кованым дискам бронзового цвета с более широкими шинами Michelin Pilot Sport Cup 2. К тому же, авто облегчили на 40 кг (до 1440 кг) за счет карбоновых крыши и капота, а также отказа от задних сидений.

Зато передние кресла — полностью новые. Также руль обшили алькантарой и изменили графику цифровой панели приборов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com