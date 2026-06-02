Зеленский жестко отреагировал на массированную атаку России 3 2.06.2026, 11:07

2,472

Владимир Зеленский

Украине нужна защита от баллистики.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную комбинированную атаку, совершённую российскими войсками в ночь на 2 июня. По его словам, действия России демонстрируют намерение продолжать разрушение гражданской инфраструктуры Украины, пользуясь тем, что стране не хватает достаточной защиты от баллистических ракет.

«Масштабная атака и абсолютно прозрачное заявление от России: если Украина не будет защищена от ударов баллистики и других ракет, эти удары будут продолжаться», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что Европе необходима собственная система противоракетной обороны, чтобы способствовать завершению войны, а также призвал к усилению международной поддержки.

«И обязательно нужна помощь Соединённых Штатов в поставках ракет для Patriot. Рассчитываем на поддержку наших партнёров и на действенные ответы на сегодняшний удар», — добавил президент.

В ходе ночной атаки российские войска применили 73 ракеты и 656 беспилотников различных типов. Силы противовоздушной обороны, как сообщается, смогли сбить или подавить 642 цели, включая 40 ракет и 602 БПЛА.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com