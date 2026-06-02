2 июня 2026, вторник, 12:20
  2.06.2026, 11:07
Зеленский жестко отреагировал на массированную атаку России
Владимир Зеленский

Украине нужна защита от баллистики.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную комбинированную атаку, совершённую российскими войсками в ночь на 2 июня. По его словам, действия России демонстрируют намерение продолжать разрушение гражданской инфраструктуры Украины, пользуясь тем, что стране не хватает достаточной защиты от баллистических ракет.

«Масштабная атака и абсолютно прозрачное заявление от России: если Украина не будет защищена от ударов баллистики и других ракет, эти удары будут продолжаться», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что Европе необходима собственная система противоракетной обороны, чтобы способствовать завершению войны, а также призвал к усилению международной поддержки.

«И обязательно нужна помощь Соединённых Штатов в поставках ракет для Patriot. Рассчитываем на поддержку наших партнёров и на действенные ответы на сегодняшний удар», — добавил президент.

В ходе ночной атаки российские войска применили 73 ракеты и 656 беспилотников различных типов. Силы противовоздушной обороны, как сообщается, смогли сбить или подавить 642 цели, включая 40 ракет и 602 БПЛА.

