2 июня 2026, вторник, 10:57
  2.06.2026, 10:47
«Запросы гимназии просто зашкаливают»
иллюстративное фото onliner.by

Как белорусам удалось собрать деньги на выпускной?

Пользовательница Threads под ником viktoryia.l спросила у своих подписчиков, в какую сумму им обошелся выпускной в этом году и получила сотни кромментариев. Сайт Charter97.org приводит некоторые из них:

— Мы собирали весь учебный год, но я думаю, это того стоит, пусть этот день запомнится на всю жизнь. У нас два человека не идет на выпускной, мне как—то немного жалко их, я бы в долги залезла, но у ребенка должен быть выпускной.

— Мы на сегодняшний день вложились так (платье не супер дорогое— 260, туфли—70, платье на линейку —60, фартук— 45, кафе на одного – 210(с доставкой и анимацией), на ленты, шары, цветы — 100, альбом —100, стрижка и покраска —100, укладка и макияж сама будет делать и 170 постановка вальса с репетициями.

— 640 рублей — торжественная часть, банкет в школе на троих и альбом). Платье дочери — 970 рублей. Макияж, прическа — 250 рублей. Туфли — 55 рублей. Кроссовки — 100 рублей. Клатч – 50 рублей. И плюс мое платье — 200 рублей, туфли — 85 рублей, клатч — 80 рублей, мужу брюки, рубашка — 250 рублей. Когда назвали за платье дочери 970 рублей, даже не думали покупать или нет на один день, так как оно понравилось ей, подходило, такие торжественные моменты бывают редко!

— Я работаю с девушками в бьюти, мамы и школьницы рассказывают о выпускных и суммах. Все что пишут: 1000-1500 собрать выпускницу, и 600-800 банкет — правда. Если идут родители — тоже 600-800 за человека. За себя скажу — не была ни на выпускном, ни на свадьбе, ни замуж не выходила ни разу. Тоже считаю что это дурь, особенно в долг если делают.

— У нас, к сожалению, слишком много — 800 рублей сдавали в течение года, из них не все далеко на выпускной. Запросы гимназии просто зашкаливают: на родителей выпускников возложили финансирование утренников (день учителя , Новый год, 8 марта) с подарками и фотозонами.

— Знаю от коллеги с работы, сдают под 1000 (торжественная часть, фотозона, ремонт класса). Мне предстоит через шесть лет пройти этот момент, даже и не знаю, чего ждать.

— Мои дети отказались. Их год обрабатывали, что «это же раз в жизни». Но они стойко выдержали. Потом на нас с мужем переключились, что «вам денег жалко». Мы тоже выдержали.

