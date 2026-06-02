В Минске всплыли бракованные доллары
- 2.06.2026, 10:32
Как они выглядят.
Необычную купюру номиналом 100 долларов проверили судебные эксперты в Минске. Сотруднику банка банкнота показалась подозрительной, поэтому ее отправили на экспертизу.
Во время проверки специалисты обнаружили, что защитная нить и водяной знак на купюре расположены не так, как должно быть у банкнот этого номинала и серии. Но исследование показало, что речь идет не о подделке.
Эксперт пришел к выводу, что банкноту выпустили на предприятии, которое печатает доллары, а обнаруженные отличия связаны с отклонением от технологического процесса при производстве.