ISW зафиксировал успехи Украины 2.06.2026, 9:50

Темпы наступления РФ обвалились.

По данным американского аналитического центра Институт изучения войны (ISW), украинским силам удалось в значительной степени сорвать весенне-летнее наступление российских войск в 2026 году. Более того, за последние месяцы армия РФ не только резко замедлила темпы продвижения, но и понесла чистые территориальные потери.

Согласно отчету ISW, в период с декабря 2025 года по май 2026-го российские войска смогли захватить или закрепиться лишь на 40,64 квадратного километра территории. Для сравнения: за аналогичный период годом ранее их продвижение превышало 515 квадратных километров.

При этом аналитики отмечают, что за те же шесть месяцев российские силы потеряли контроль над территориями общей площадью около 281 квадратного километра. В результате общий баланс оказался отрицательным для РФ.

В ISW уточняют, что речь не идет о прямом освобождении Украиной всей указанной площади. Часть изменений связана с пересмотром ранее собранных данных. После появления новых доказательств некоторые районы, которые прежде считались подконтрольными России, были переклассифицированы в категории «российской инфильтрации».

Под этим термином аналитики понимают территории, где присутствуют небольшие группы российских военных, иногда всего несколько человек, которые действуют между украинскими позициями, но не способны установить полноценный контроль над местностью.

Сравнение показателей за два последних года демонстрирует существенное снижение эффективности российских наступательных действий. Если с декабря 2024-го по май 2025 года войска РФ продвинулись более чем на 515 квадратных километров, то за аналогичный период 2025–2026 годов этот показатель составил лишь около 41 квадратного километра — менее 8% от прошлогоднего результата.

В ISW подчеркивают, что картина выглядит еще менее благоприятной для России, если учитывать только территории с подтвержденным контролем: вместо значительных приобретений, зафиксированных год назад, в нынешней кампании российская армия фактически столкнулась с чистыми территориальными потерями.

