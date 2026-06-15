«Это ни в какие ворота не лезет» 15.06.2026, 16:22

Григорий Месежников

Эксперт оценил возможное соглашение Тегерана и Вашингтона.

США и Иран заявили о договоренностях, которые могут остановить боевые действия и открыть Ормузский пролив. Но ключевые вопросы: санкции, ядерная программа Тегерана и позиция Израиля остаются открытыми.

Насколько реально, что США и Иран подпишут соглашение 19 июня в Швейцарии? Об этом сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO, Братислава) Григорием Месежниковым:

— Я был бы осторожен, потому что в течение последних недель уже появлялась информация, что готовится подписание. Потом это опровергалось, затем были какие-то утечки с иранской стороны, которые возмутили Дональда Трампа. Так что я бы все-таки подождал до 19 июня. Посмотрим, подпишут они или нет.

Но в принципе то, что сейчас обсуждается, думаю, не встретит всеобщего одобрения в Соединенных Штатах и Израиле. Из того, что мы знаем из опубликованных утечек и обзоров, видно, что иранскому режиму удалось удержаться. То, каким образом этот режим подходит к соглашению о перемирии, показывает, что он хочет воспользоваться этим документом, чтобы усилить свои позиции внутри государства, да и в регионе тоже.

Когда текст соглашения будет известен точнее, тогда можно будет оценить его последствия. Но пока скорее раздаются скептические голоса. Думаю, что этот договор, с точки зрения США и Израиля, будет встречен критикой.

— Что уже можно сказать о тексте соглашения? Действительно ли Иран готов отказаться от ядерного оружия в обмен на уступки США по санкциям?

— Мне это трудно вообще себе представить. Думаю, что это все же какой-то блеф. Дело в том, что иранский режим из темы возможного владения ядерным оружием (сделал одно из главных направлений ) своей внешней политики и, по сути, держал в напряжении весь регион. Понятно, что отношение этого режима к Израилю совершенно ясное, как и отношение к США, которые руководство этой страны считает «большим дьяволом».

Думаю, что экспансионизм этого режима никуда не исчез, он остался. Мне трудно представить, что они просто возьмут и откажутся от ядерного оружия, хотя Дональд Трамп утверждает, что именно это станет результатом всех этих переговоров.

Есть еще такая техническая деталь. Дональд Трамп пытался по времени подверстать подписание этого соглашения к празднованию своего 80-летия. И это, конечно, выглядело довольно странно. Возможно, он высказывал свою оптимистическую точку зрения, исходя из того, что ему очень нужно было связать это с торжествами, с празднованием. Но не получилось. Так что, может быть, сейчас его энтузиазм несколько снизится.

Опять возвращаюсь к вопросу об отказе Ирана от ядерного оружия. Дело в том, что есть опыт общения демократического мира с такими изгоями, как Иран и Северная Корея. Россия, по сути, тоже уже присоединилась к этой категории государств. С ними договориться было очень сложно, а с некоторыми странами вообще невозможно.

То, что в свое время после переговоров были подписаны договоры Соединенных Штатов и Советского Союза об ограничении стратегических вооружений, было, конечно, большим успехом. Но Советский Союз все-таки был в этом отношении более прогнозируемым игроком, чем нынешняя Россия. Поэтому даже с Россией трудно представить подписание такого документа. Это видно сейчас по отношению России к войне, к ее агрессии против Украины. А Иран, как говорится, еще более оторванный и отмороженный режим. Так что мне очень трудно представить, что они открыто согласятся на такую сделку.

— Когда может быть открыт Ормузский пролив? Как это повлияет на цены на нефть и мировую экономику?

— Это сейчас, наверное, основной вопрос. То, что происходит в Ормузском проливе, действительно очень напрягает мировую экономику. Судя по всему, для Трампа это тоже самое важное. Во-первых, ему важно добиться этого результата, чтобы все в мире поняли: только Соединенные Штаты способны таким образом решить эту проблему. Это видно по постам Трампа в социальных сетях. Во-вторых, Трамп хочет предотвратить существенное повышение цен на топливо на американских бензоколонках.

Может быть, даже и удастся каким-то образом решить вопрос. Но опять же, судя по тому, как к этому подходят США и Иран, это должно быть увязано со всеми остальными пунктами. Просто договориться об открытии Ормузского пролива и не принять во внимание все остальные пункты будет сложно.

Если из соглашения исчезнут самые важные пункты, прежде всего вопросы ядерного оружия и баллистических ракет, а открытие Ормузского пролива будет представлено как главная победа, а все остальное окажется на втором плане или вообще будет исключено из повестки, то в таком случае это, скорее, можно будет рассматривать как поражение США. Для Израиля это экзистенциальный вопрос, вопрос самого существования государства. Поэтому такая ситуация выглядела бы очень странно.

Но опять-таки мы все находимся в области предположений, каких-то спекуляций. Это даже не движущаяся мишень, которую вы видите. Она где-то движется в темноте, и вообще непонятно, что там происходит, как идут переговоры. Трамп утверждает, что переговоры прямые. При этом мы знаем, что Пакистан принимает участие как какой-то посредник. Так что много такого тумана, который не позволяет достаточно точно оценить то, что происходит, а главное, последствия подписания этого соглашения.

— Как Израиль отнесется к соглашению США и Ирана? Остановит ли он операцию в Ливане?

— Я слежу за израильскими СМИ, и мне кажется, что в Израиле отношение к этому соглашению очень неоднозначное. Вообще увязку того, что происходит в Ливане, с тем, что происходит вокруг конфликта с Ираном, Израилю, думаю, будет трудно принять. Там своя собственная динамика. Причем это позволяет Ирану выдвигать предлог для своего отношения и к этому ожидаемому соглашению, и к самому конфликту.

«Хезболла» — такой карманный игрок Ирана. То есть в любой ситуации, когда Ирану нужно будет решать какие-то свои, в кавычках, геополитические вопросы, нагнетать напряженность, достаточно просто попросить «Хезболлу» или приказать ей начать обстреливать Израиль. Израиль не может оставаться бездействующим.

Он, конечно, будет отвечать. Израиль, кстати, об этом постоянно говорил: если вы не перестанете обстреливать наши северные территории, мы начнем обстреливать Бейрут. Именно Бейрут, а не какие-то отдельные соединения «Хезболлы», откуда они ведут огонь. Но, видите, это им не помешало опять обстрелять Израиль. При этом они прекрасно знали, что Бейрут будет обстрелян.

И при всем этом Трамп подверг Израиль критике. Израиль не может принять такое уравнение. Я так считаю, хотя, конечно, могу ошибаться. Понятно, что у Биньямина Нетаньяху отношения с Трампом сейчас осложнены. Но в целом он хорошо понимает, что для него лично, для правительства и для Израиля республиканская администрация, конечно, гораздо более важный партнер, чем, к примеру, администрация демократическая, и что она все-таки учитывает позицию Израиля.

Так что Израиль, думаю, не пойдет на такое соглашение, независимо от того, будет ли включен в документ пункт о том, что Израиль, по сути, становится стороной соглашения, которое он не подписывал, или нет. То есть речь идет даже не об отношениях между Ливаном и Израилем. Говорят «Ливан и Израиль», а на самом деле имеется в виду «Хезболла». Фактически это соглашение с «Хезболлой», которое Израиль не обсуждал, не подписывал и вообще никакого отношения к этому переговорному процессу не имел.

И сейчас отношения между этими двумя игроками, нормальным полноформатным государством и, по сути, террористической организацией, будут завязаны на этом соглашении. На нем же будут завязаны и американо-иранские отношения. Я бы сказал, что с точки зрения Израиля это ни в какие ворота не лезет.

Поэтому думаю, что даже если такое соглашение будет подписано, Израиль будет исходить прежде всего из своих интересов безопасности и будет отвечать на любую провокацию «Хезболлы» независимо от того, каким образом на это будут смотреть в Вашингтоне.

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