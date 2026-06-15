ЕС ударил новыми санкциями по России 15.06.2026, 16:37

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Под ограничения попали российский ВПК, «теневой флот» и сети кремлевской пропаганды.

Совет Европейского Союза одобрил новые ограничительные меры для противодействия агрессивной войне России против Украины, российской гибридной деятельности и систематическому пренебрежению международным правом, в том числе правами человека. Санкции введены против 34 физических и 47 юридических лиц, говорится в сообщении Совета ЕС.

Эти меры еще больше ограничат российский военно-промышленный комплекс, будут сокращать энергетические доходы России путем сужения экосистемы теневого флота, срывать гибридные угрозы и препятствовать распространению российской государственной пропаганды, оправдывающей агрессивную войну. Кроме того, будут разоблачаться случаи систематических репрессий и нарушений прав человека в России, а также постоянное игнорирование положений Конвенции о запрете химического оружия.

Как сообщила верховный представитель ЕС Кая Каллас, эти санкции одобрены с целью усиления давления на Россию для прекращения войны.

«Эти меры бьют в самое сердце российского военно-промышленного комплекса, по его теневому флоту и сетям, подпитывающим гибридные атаки Москвы против Европы. Параллельно продолжается работа над более широким 21-м пакетом санкций. Каждая мера сужает пространство для маневра России. И цифры говорят сами за себя. Западные санкции уже обошлись России примерно в 1–1,3 триллиона евро. Кирпичик за кирпичиком мы разрушаем основы военной экономики России», – подчеркнула Каллас.

Уточняется, что ЕС применяет санкции против семи лиц и 21 организации, причастных к поддержке российского военно-промышленного комплекса, а также российских сторонников в третьих странах. Соответственно, санкции направлены против нескольких производителей и поставщиков беспилотников и другого военного оборудования для российских вооруженных сил, которые используют это оборудование в войне против Украины.

Вместе с тем, санкции включают двух физических лиц – Тахира Гараева и Константина Рогача, а также 24 организации. Все они связаны с поставками и экспортом сырой нефти или нефтепродуктов из России, в частности через российский теневой флот. Этот флот служит инструментом для обхода санкций ЕС. Санкции охватывают «Лукойл-Западная Сибирь» и многочисленные компании, базирующиеся в России, Либерии, Турции, ОАЭ, Азербайджане и Гонконге.

Кроме того, Совет ЕС продлил до 23 июня 2027 года действие санкций, связанных с незаконной аннексией Крыма и Севастополя.

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