Литва денонсирует соглашение с Беларусью о приграничных поездках 15.06.2026, 16:16

Фото: Reuters

Минск за 15 лет так и не ратифицировал документ.

Сейм Литвы приступил к рассмотрению вопроса о денонсации так и не вступившего в силу соглашения с Беларусью о порядке взаимных поездок жителей приграничных территорий, пишет LRT.

Документ был разработан с целью позволить жителям приграничных зон пересекать границу по специальным разрешениям и находиться на сопредельной территории до 90 дней в течение полугода.

Соглашение было подписано в Минске в 2010 году и ратифицировано Литвой год спустя. Однако, по словам вице-министра иностранных дел Литвы Видмантаса Вярбицкаса, оно так и не вступило в силу.

«Беларусские власти не смогли ратифицировать документ и уведомить Литву даже тогда... Иными словами, доброжелательный интерес наших граждан принят во внимание не был. Сегодня мы не видим никаких возможностей для дальнейшего существования и функционирования этого договора», — сказал он.

«По мнению Министерства иностранных дел, учитывая, что соглашение не вступило в силу, а с момента его подписания прошло более 15 лет, оно утратило актуальность для обеих сторон, поэтому целесообразна его денонсация», — отметил вице-министр.

По словам Вярбицкаса, денонсация соглашения соответствует последовательной внешней политике Литвы и интересам национальной безопасности.

После представления за эти изменения единогласно проголосовали 86 членов Сейма Литвы. Далее проект будет рассматриваться в Комитете по иностранным делам (КИД). К обсуждению этого вопроса на пленарном заседании планируется вернуться в конце июня.

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