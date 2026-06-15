Брестчане бьют тревогу из-за обмеления рек 1 15.06.2026, 15:52

У берегов обнажилось дно, у Брестской крепости появился запах тины.

Жители Бреста в последние дни все чаще обращают внимание на необычную картину у берегов Мухавца. Там, где еще весной плескалась вода, сегодня заметны широкие полосы обнажившегося дна, а в некоторых местах реку, по словам горожан, уже можно перейти практически вброд. Особенно часто такие наблюдения звучат в районе Трехарочных ворот Брестской крепости, пишет «Виртуальный Брест».

месте с уходом воды изменился и привычный звуковой фон. Над крепостью по вечерам разносится громкое кваканье лягушек, а возле берегов ощущается характерный запах тины. Для многих это стало неожиданностью, ведь еще несколько месяцев назад ситуация выглядела совершенно иначе.

Судя по данным гидрологических наблюдений, уровень воды в Мухавце действительно находится на низких отметках. После весеннего половодья река постепенно теряла воду, а отсутствие продолжительных обильных дождей только ускорило этот процесс. Для равнинных рек Полесья такая зависимость вполне характерна: весной их активно подпитывают талые воды, а летом многое определяется количеством осадков и погодными условиями.

Свое влияние оказывает и температура воздуха. В жаркие периоды усиливается испарение, быстрее прогревается вода, активнее развивается водная растительность. Когда уровень снижается, на поверхность выходят илистые участки дна, которые и становятся источником того самого запаха, на который сейчас обращают внимание жители города.

Похожие изменения заметны и на Западном Буге. Брестчане отмечают, что река также заметно обмелела. Это вполне объяснимо: гидрологическая ситуация в бассейне Буга зависит от осадков на большой территории сразу нескольких стран. Если дождей недостаточно в течение длительного времени, снижение уровня воды становится заметным на значительном протяжении русла.

Как стало известно порталу «Виртуальный Брест», обсуждение состояния рек активно продолжается в социальных сетях и городских сообществах. Одни горожане вспоминают похожие периоды прошлых лет, другие признаются, что давно не видели Мухавец настолько мелким уже в первой половине июня.

Специалисты традиционно оценивают подобные ситуации по многолетним наблюдениям. Именно сравнение нынешних показателей со средними значениями для этого времени года позволяет понять, идет ли речь о сезонном явлении или об отклонении от климатической нормы. Пока же очевидно одно: низкая вода заметно изменила привычный облик как Мухавца, так и Западного Буга.

Жителям остается надеяться на более активные осадки в ближайшие недели. Для рек Полесья летние дожди нередко становятся главным источником пополнения запасов воды, а потому дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть именно от погоды.

Кстати уровень воды до плотины напротив ТЭЦ, в районе Набережной, относительно высокий.

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